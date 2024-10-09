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  4. Kocaman bir çiçek giydi... Sakla Beni'nin İncila'sı Cemre Baysel ilginç tarzıyla dillere düştü! Bir bakan bir daha baktı

Kocaman bir çiçek giydi... Sakla Beni'nin İncila'sı Cemre Baysel ilginç tarzıyla dillere düştü! Bir bakan bir daha baktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.10.2024 07:33
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Son olarak Sakla Beni dizisinde hayat verdiği 'İncila' karakteri ile beğeni toplayan Cemre Baysel şimdilerde Leyla: Hayat… Aşk… Adalet.. dizisi ile ekranlarda boy gösteriyor. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Baysel katıldığı bir davetteki ilginç tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncu kocaman bir çiçek giyip bakana bir daha baktırdı.

Ramo, Sol Yanım, Senden Daha Güzel, Sakla Beni ve Leyla: Hayat… Aşk… Adalet.. gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Cemre Baysel son olarak katıldığı bir davetteki tarzıyla dikkat çekmeyi başardı.

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TARZI OLAY OLDU

Özel bir geceye giden Baysel kocaman bir çiçek tasarımlı elbise giyip bakana bir daha baktırdı. Ünlü ismin bu tarzı sosyal medyayı ikiye böldü.

YORUM YAĞDI

YORUM YAĞDI
Bazı kullanıcılar 'çok güzel', 'değişik ama güzel' yorumunda bulunurken bazı kullanıcılar da 'hiç olmamış', 'güzelliğin bozulmuş', 'yakışmamış' gibi yorumlarda bulundular.
Baht Oyunu dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönen Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel, düğün tarihleri beklenirken ani bir kararla ayrılmıştı.
Yaklaşık bir buçuk yıl önce ilişkilerine son veren Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz çifti geçtiğimiz günlerde yeniden el ele görüntülenmişti. Ünlü çiftin, aşklarına bir şans daha verdiği ortaya çıkmıştı.
Anahtar Kelimeler:
Cemre Baysel
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