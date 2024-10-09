Kocaman bir çiçek giydi... Sakla Beni'nin İncila'sı Cemre Baysel ilginç tarzıyla dillere düştü! Bir bakan bir daha baktı

Ramo, Sol Yanım, Senden Daha Güzel, Sakla Beni ve Leyla: Hayat… Aşk… Adalet.. gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Cemre Baysel son olarak katıldığı bir davetteki tarzıyla dikkat çekmeyi başardı. Önceki İçerik Sonraki İçerik

TARZI OLAY OLDU

Özel bir geceye giden Baysel kocaman bir çiçek tasarımlı elbise giyip bakana bir daha baktırdı. Ünlü ismin bu tarzı sosyal medyayı ikiye böldü.

YORUM YAĞDI Bazı kullanıcılar 'çok güzel', 'değişik ama güzel' yorumunda bulunurken bazı kullanıcılar da 'hiç olmamış', 'güzelliğin bozulmuş', 'yakışmamış' gibi yorumlarda bulundular.

Baht Oyunu dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönen Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel, düğün tarihleri beklenirken ani bir kararla ayrılmıştı.