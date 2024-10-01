Kocası kim? Esra Erol Fatma'nın yeniden evlendiği ortaya çıktı! Eşiyle video paylaştı...

Yayınlanan videoda konuşan Emre Keskin Kılıç, "Bu Fatma Oruç'un yeni TikTok hesabı. Fatma benim eşim oluyor." dedi ve kullanıcılardan kendilerini takip etmelerini istedi. Fatma'nın hem kendi hesabında hem de evlendiği iddia edilen Emre Keskin Kılıç'ın hesabında erkeklerle fotoğrafları da yayınlandı.