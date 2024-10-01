Kocası kim? Esra Erol Fatma'nın yeniden evlendiği ortaya çıktı! Eşiyle video paylaştı...

Geçtiğimiz yıllarda Esra Erol'daki hikayesiyle herkesin konuştuğu Fatma, aylar sonra ortaya çıktı. Ahmet isimli eşinden boşandıktan sonra ailesinin yanından da kaçan ve bebeği devlet korumasına alınan zihinsel engelli Fatma'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Bir süredir ortalıkta olmayan Fatma, yeniden TikTok'ta ortaya çıktı. Fatma Oruç, Emre Keskin Kılıç isimli bir erkekle çektikleri videoyu yayınlayarak evlendiklerini duyurdu. Nerede olduğu bilinmeyen Fatma'nın eski eşi Ahmet gibi kullanıldığı düşünüldü.
Yayınlanan videoda konuşan Emre Keskin Kılıç, "Bu Fatma Oruç'un yeni TikTok hesabı. Fatma benim eşim oluyor." dedi ve kullanıcılardan kendilerini takip etmelerini istedi. Fatma'nın hem kendi hesabında hem de evlendiği iddia edilen Emre Keskin Kılıç'ın hesabında erkeklerle fotoğrafları da yayınlandı.
Zihinsel engelli olan kızı Fatma'nın kendisinden yaşça büyük Ahmet'e kaçtığını söyleyerek Esra Erol'a başvuran anne Melahat'in anlattıkları tüm Türkiye'yi etkilemişti. Şiddete uğrayan Fatma, kaçtığı Ahmet'in evinde kumasıyla birlikte yaşamıştı ve dilendirilmişti. Esra Erol, Fatma ve Ahmet'i boşamaya çalışırken canlı yayında hamile olduğunu öğrenmiştik.
Aylar sonra doğum yapan Fatma'yla ilgili Caner Toygar, şoke eden bir açıklama yapmıştı. Toygar, yeni doğan bebeğin beslenemediğini ve uykulu olduğunu anlatmıştı. Daha sonra ise bebeğin doğduktan sonra yıkanmadığı ortaya çıkmıştı. Bebek ise bu gerçeğin ardından devlet korumasına alınmıştı.
Bebeğin alınmasının ardından ortalıkta görünmeyen ve ailesinin, tekrardan kaçtığı için Esra Erol'a başvurduğu Fatma, TikTok canlı yayınlarında ortaya çıkmıştı. Yayınlardan birinde çocuğunu almayı düşündüğünü ve eskisi gibi olmadığını söylemişti. Çocuk şu ana kadar devlet koruması altında.