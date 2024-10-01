MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kocası kim? Esra Erol Fatma'nın yeniden evlendiği ortaya çıktı! Eşiyle video paylaştı...

Kocası kim? Esra Erol Fatma'nın yeniden evlendiği ortaya çıktı! Eşiyle video paylaştı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
01.10.2024 09:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Annesi Melahat'in Esra Erol'a katılmasının ardından trajik hikayesini uzunca bir süre yakından takip ettiğimiz zihinsel engelli Fatma, TikTok'ta ortaya çıktı. Esra Erol'un kendisini istismar eden Ahmet isimli eski kocasından boşanmasının ardından Fatma, yeniden evlendi. TikTok'ta yeni kocasıyla video yayınladı.

Geçtiğimiz yıllarda Esra Erol'daki hikayesiyle herkesin konuştuğu Fatma, aylar sonra ortaya çıktı. Ahmet isimli eşinden boşandıktan sonra ailesinin yanından da kaçan ve bebeği devlet korumasına alınan zihinsel engelli Fatma'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

EVLENDİĞİNİ AÇIKLADI!

Bir süredir ortalıkta olmayan Fatma, yeniden TikTok'ta ortaya çıktı. Fatma Oruç, Emre Keskin Kılıç isimli bir erkekle çektikleri videoyu yayınlayarak evlendiklerini duyurdu. Nerede olduğu bilinmeyen Fatma'nın eski eşi Ahmet gibi kullanıldığı düşünüldü. 

Yayınlanan videoda konuşan Emre Keskin Kılıç, "Bu Fatma Oruç'un yeni TikTok hesabı. Fatma benim eşim oluyor." dedi ve kullanıcılardan kendilerini takip etmelerini istedi. Fatma'nın hem kendi hesabında hem de evlendiği iddia edilen Emre Keskin Kılıç'ın hesabında erkeklerle fotoğrafları da yayınlandı. 

KUMASIYLA BİRLİKTE YAŞAMIŞTI!

KUMASIYLA BİRLİKTE YAŞAMIŞTI!

Zihinsel engelli olan kızı Fatma'nın kendisinden yaşça büyük Ahmet'e kaçtığını söyleyerek Esra Erol'a başvuran anne Melahat'in anlattıkları tüm Türkiye'yi etkilemişti. Şiddete uğrayan Fatma, kaçtığı Ahmet'in evinde kumasıyla birlikte yaşamıştı ve dilendirilmişti. Esra Erol, Fatma ve Ahmet'i boşamaya çalışırken canlı yayında hamile olduğunu öğrenmiştik.

Aylar sonra doğum yapan Fatma'yla ilgili Caner Toygar, şoke eden bir açıklama yapmıştı. Toygar, yeni doğan bebeğin beslenemediğini ve uykulu olduğunu anlatmıştı. Daha sonra ise bebeğin doğduktan sonra yıkanmadığı ortaya çıkmıştı. Bebek ise bu gerçeğin ardından devlet korumasına alınmıştı.

Bebeğin alınmasının ardından ortalıkta görünmeyen ve ailesinin, tekrardan kaçtığı için Esra Erol'a başvurduğu Fatma, TikTok canlı yayınlarında ortaya çıkmıştı. Yayınlardan birinde çocuğunu almayı düşündüğünü ve eskisi gibi olmadığını söylemişti. Çocuk şu ana kadar devlet koruması altında.

Anahtar Kelimeler:
Esra Erol
En Çok Okunan Haberler
Baba Güran katilin kim olduğunu söyledi: Ondan başkası değildir!

Baba Güran katilin kim olduğunu söyledi: Ondan başkası değildir!

Son dakika: Bakan Işıkhan'dan emekli maaşları ile ilgili açıklama yaptı

Son dakika: Bakan Işıkhan'dan emekli maaşları ile ilgili açıklama yaptı

Korkulan büyük savaş kapıda! Sıradaki hedef İran mı? Flaş sözler...

Korkulan büyük savaş kapıda! Sıradaki hedef İran mı? Flaş sözler...

Gazeteci Güneri Cıvaoğlu'ndan acı haber! Hayatını kaybetti

Gazeteci Güneri Cıvaoğlu'ndan acı haber! Hayatını kaybetti

Nişanlısının türbansız hali ifşa edildi! Kadir Ezildi'den paylaşım geldi

Nişanlısının türbansız hali ifşa edildi! Kadir Ezildi'den paylaşım geldi

Ani ölümlerin en sık nedeni buymuş! İlk semptoma dikkat

Ani ölümlerin en sık nedeni buymuş! İlk semptoma dikkat

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.