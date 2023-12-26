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  4. Kocası olmadan tatile giden kadın sosyal medyada gündem oldu! "Sorun sizin pis zihniyetinizde"

Kocası olmadan tatile giden kadın sosyal medyada gündem oldu! "Sorun sizin pis zihniyetinizde"

26.12.2023 20:01 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada ürettiği içeriklerle dikkat çeken Ece Taşer, paylaştığı son videoyla sosyal medyada gündem oldu. 'Neden hanımcı biriyle evlendim' videosuyla dikkat çeken fenomen çektiği video sonrası bazı kötü yorumlara maruz kaldı. Eşi olmadan tatile giden fenomene 'Sen adam için ne yapıyorsun?', 'Adama kahroldum' gibi yorumlar geldi. Ece Taşer, gelen yorumlara ateş püskürdü. İşte detaylar...

Sosyal medyada çektiği videolarla dikkat çeken Ece Taşer'in 6 yıldır eşi Ali ile mutlu bir evliliği var. Çektiği videolarla adından söz ettiren Taşer, son paylaştığı videoyla sosyal medyada gündem oldu.


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Ürettiği içeriklerle ve çektiği videolarla adından söz ettiren Ece Taşer, son paylaştığı videoyla sosyal medyada gündem oldu. Kocası olmadan arkadaşlarıyla tatile giden fenomen, sosyal medyada kötü yorumlara maruz kaldı.

"Herkes arkadaşlarımla tatile gittiğimde neden kocamı götürmediğimi soruyor ve şaşırıyorlar" diyen içerik üreticisi, arkadaşlarıyla Avrupa turuna ve 2 kez yaz tatiline gittiğini söyledi.

Eşinin işi dolayısıyla izin alamadığını videoda belirten Taşer, kocasız tatile gittiği için sert yorumlarla karşılaştı.

İŞTE YORUMLARDAN BAZILARI

İŞTE YORUMLARDAN BAZILARI

'Sen adam için ne yapıyorsun?', 'Adama kahroldum', 'Kadının yanı kocasının yanıdır',

'Hanımcılık böyle bir şey değil', 'Adamı aldatıyor' gibi yorumlarla karşılaştı.

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fenomen video sosyal medya
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