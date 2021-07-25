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  4. Kocası tarafından önce hırsızlığa sonra fuhuşa zorlandı! Yaşadıkları kan dondurdu

Kocası tarafından önce hırsızlığa sonra fuhuşa zorlandı! Yaşadıkları kan dondurdu

25.07.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dokuz yıl önce Antalya'da evlendiği Ö.K tarafından uyuşturucuya başlatılan, uyuşturucu parası için fuhuşa ve hırsızlığa zorlanan iki çocuk annesi Ceyda K.'nın yaşadıkları kan dondurdu. Bağımlılıktan kurtulmak isteyen ve çocukları ile yaşamak isteyen anne K., 2 aydır uyuşturucu kullanmıyor. 32 yaşındaki anne, şimdilerde sadece iş bularak çocuklarına kavuşmak istiyor.

Ceyda K., evde yaşadığı sıkıntılardan kaçabilmek amacıyla 13 yaşındayken T.A. ile evlendi. Bu evliliğinden kız çocuk sahibi olan Ceyda K., bir süre sonra şiddet gördüğü için boşandı. Ceyda K., 21 yaşında ise Ö.K. ile hayatını birleştirdi. Bağımlı eşi Ö.K. tarafından uyuşturucuya başlatılan ve hamileliği boyunca uyuşturucu kullanan Ceyda K., 7'nci ayında krize girerek, erken doğum yaptı. Prematüre dünyaya gelen bebek, Ceyda K.'nin hamilelik sürecinde kullandığı uyuşturucu nedeniyle 4 ay kuvözde tedavi gördü.

EŞ ZORUYLA HIRSIZLIK VE FUHUŞ

Ceyda K., evliliğinde uyuşturucu madde parası için eşi tarafından önce hırsızlığa, ardından da fuhşa zorlandı. Eşi Ö.K., yol kenarına bıraktığı Ceyda K.'ye 'Burada erkeklerle birlikte ol, akşama krizlik paramızı bulalım' dedi. Ö.K. cezaevine girince Ceyda K., çocuğunu yurda verip sokaklarda ve parklarda yaşamaya başladı.

ÇOCUKLARINA KAVUŞMAK İSTİYOR

Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak isteyen Ceyda K.'nin talebini, DHA'nın gündeme getirmesinin ardından Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nün de devreye girmesiyle tedavi süreci başladı. Tedavisi boyunca Ceyda K.'ye maddi destek ve barınmasıyla ilgili Antalya Yardımlaşma Platformu üyesi gönüllüleri destek oldu. Tedavi süreci devam eden ve yaklaşık 2 aydır uyuşturucu kullanmayan Ceyda K. şimdilerde ise kitap okuyor, yürüyüş ve spor yapıyor. Ceyda K., şu an tek isteğinin ise normal bir işe sahip olup, çocuklarını yanına almak olduğunu söylüyor.

"ÇOCUKLARIMLA ÇOCUKLUĞUMU YAŞAMAK İSTİYORUM"

"ÇOCUKLARIMLA ÇOCUKLUĞUMU YAŞAMAK İSTİYORUM"
Yaşadığı kötü günleri geride bıraktığını belirten Ceyda K. “Eşimin yüzünden madde bağımlısı olup, kötü günler yaşamıştım. 2 ay önce bırakmaya karar verdim. 2 aydır da kullanmıyorum. Daha mutlu ve huzurluyum. Yeni bir hayat kurmaya çalışıyorum. Çalışmak ve çocuklarımla beraber mutlu bir hayat kurmak istiyorum. Çocuklarımla gezmek, onlarla çocuk olmak, tekrar çocukluğumu yaşamak istiyorum" dedi.

"ARTIK RAHATÇA UYUYABİLİYORUM"

"ARTIK RAHATÇA UYUYABİLİYORUM"
Uyuşturucu tedavisinin ardından hayatının tamamen değiştiğini söyleyen Ceyda K., “Kitap okuyorum, gezmeyi, bisiklet sürmeyi seviyorum. Yürüyüş ve spor yapıyorum. Çok uykusuzluk çekiyordum, artık rahatça uyuyabiliyorum, yemek yiyebiliyorum. İnsanlar beni görünce tuhaf bakıyorlardı ya da bana öyle geliyordu. Şu anda benim de insanlara bakış açım değişti" diye konuştu.

"BİR İŞE İHTİYACI VAR"

"BİR İŞE İHTİYACI VAR"
Tedavi sürecinde Ceyda K.'nin tüm ihtiyaçlarını karşılayıp yanında olan Antalya Yardımlaşma Platformu üyesi Halit Mert, “Yapılan haberin ardından Ceyda'nın durumundan haberdar olduk. Kendisiyle iletişime geçip, tedavi sürecinde, hukuki süreçte, barınması konusunda ve diğer ihtiyaçları konusunda kendisine destekte bulunduk. Yaklaşık 2 aydır kendisi temiz ve hayata tutunmaya çalışıyor. Biz de onun bu mücadelesine destek oluyoruz. Daha fazla desteğe ihtiyacı var. Hayatını idame ettirebileceği, geçmiş sıkıntılarını unutacağı, kendi ekmeğini kazanabileceği bir işe ihtiyacı var. Bunun için de gönüllülerimizden destek bekliyoruz" dedi. DHA
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Anahtar Kelimeler:
antalya fuhuş
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