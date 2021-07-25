Kocası tarafından önce hırsızlığa sonra fuhuşa zorlandı! Yaşadıkları kan dondurdu

Ceyda K., evde yaşadığı sıkıntılardan kaçabilmek amacıyla 13 yaşındayken T.A. ile evlendi. Bu evliliğinden kız çocuk sahibi olan Ceyda K., bir süre sonra şiddet gördüğü için boşandı. Ceyda K., 21 yaşında ise Ö.K. ile hayatını birleştirdi. Bağımlı eşi Ö.K. tarafından uyuşturucuya başlatılan ve hamileliği boyunca uyuşturucu kullanan Ceyda K., 7'nci ayında krize girerek, erken doğum yaptı. Prematüre dünyaya gelen bebek, Ceyda K.'nin hamilelik sürecinde kullandığı uyuşturucu nedeniyle 4 ay kuvözde tedavi gördü.

EŞ ZORUYLA HIRSIZLIK VE FUHUŞ

Ceyda K., evliliğinde uyuşturucu madde parası için eşi tarafından önce hırsızlığa, ardından da fuhşa zorlandı. Eşi Ö.K., yol kenarına bıraktığı Ceyda K.'ye 'Burada erkeklerle birlikte ol, akşama krizlik paramızı bulalım' dedi. Ö.K. cezaevine girince Ceyda K., çocuğunu yurda verip sokaklarda ve parklarda yaşamaya başladı.