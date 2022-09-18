Komandolar etten duvar ördü! Adliyeye böyle getirildiler

Korkunç olay, 2 gün önce Aksaray’ın merkeze bağlı Yalnızceviz köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyde uyuşturucu ticareti hesaplaşması yapıldığı esnada Hacı E. (25), Ahmet K. (29), Recep D. (39), Hüseyin D. (32), Kamil B. (41) ve Yasin K. (26) arasında para anlaşmazlığı yaşandı. Bunun üzerine tartışmaya başlayan şahıslar bir süre sonra kavgaya tutuştu. Yasin K. hafif ticari araçla olay yerinden kaçmak isterken, kendisine silahla ateş edilince bu kez aracın bagajından indirdiği motosikletle kaçmak istedi.

AÇILAN ATEŞLE HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada tabanca ile açılan ateş sonucu yaralanan Yasin K., olay yerinde hayatını kaybetti. Yasin K.’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.



22 SAATTE YAKALANDILAR Cinayetin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Komando Birliği Timi özel bir ekip kurdu. Şehrin tüm tali yolları kapatıldı. Komando ekiplerinin de destek verdiği seri operasyonlar sonucunda kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli, 22 saatte sakladıkları yerde tek tek yakalanarak gözaltına alındı. Aksaray İl Jandarma Komutanlığında sorgulanan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.

KOMANDO BİRLİĞİ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI Cinayet olayında ölen şahsın yakınlarının adliye önüne toplanması üzerine komando birliği burada da devreye girerek, 5 şüpheliyi komando ekiplerinin geniş güvenlik önlemi altında adliyeye getirdi.

Adeta etten duvarın örüldüğü adliye önünde savcılığa getirilen şüpheliler gazetecilerin “Neden öldürdünüz?” sorusuna da ilginç yanıtlar verdi.