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  4. Kommagene Kralının eşinin mezarı aranıyor, ikinci etap başladı

Kommagene Kralının eşinin mezarı aranıyor, ikinci etap başladı

07.09.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Nemrut Dağı eteklerinde bulunan 2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü'nde (Kadınlar Anıt Mezarı) jeoradar çalışmalarının ikinci etabına başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından gerekli izinler alınarak Adıyaman Valiliği tarafından Karakuş Tümülüsü'nde başlanan ikinci etap jeoradar ve jeofizik çalışmalarıyla alanın "tomografisi çekilerek" Kommagene Kralı Antiochos'un eşi İsas, kızı Antiochis ve torunu Aka'ya ait mezarların bulunduğu alanlar belirlenecek. Elektromanyetik dalgalarla yaklaşık 100 metre derinliğe kadar olan yapıların tespit edilmesi bekleniyor.

"BİNİ AŞKIN ZİYARETÇİ GELİYOR"

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Karakuş Tümülüsü'nün Kommagene Kralı II. Mithridates tarafından annesi İsas adına yaptırıldığını söyledi.
Tümülüsün yaklaşık 2 bin yıl geçmişi olduğunu ifade eden Alkan, "Adı bazı yerlerde Kraliçe Anıt Mezarı olarak geçen, alanda bulunan sütun üzerindeki kartaldan dolayı Karakuş Tümülüsü'nde şimdi yapılan çalışmalarla anıt mezar ve giriş kapısının tespit edilmesini hedefliyoruz." dedi.
Alkan, alanda çeşitli heykellerin kalıntılarının olduğunu aktararak Alkan, şunları kaydetti:
"Doğu sütun üstünde aslan ve kartal heykel kalıntıları, batıdaki sütunun üstünde tokalaşma steli, yerde aslan heykeli bulunuyor. Karakuş Tümülüsü, Nemrut Dağı giriş noktası olarak belirlenmiştir. Karakuş Tümülüsü'ne günlük bini aşkın ziyaretçi geliyor. Bu çalışmalar bittiğinde bu sayının çok büyük rakamlara ulaşacağını beklemekteyiz."

KARAKUŞ TÜMLÜSÜ

KARAKUŞ TÜMLÜSÜ
Adıyaman-Kahta girişinde bulunan Karakuş Tümülüsü, Kommagene Kralı II. Mithridates tarafından annesi İsas adına yaptırıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı Adıyaman
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