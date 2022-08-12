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Kontrolsüz göçmen akınıyla tehlike kapıda! Ölümcül hastalıkları bulaştırıyor, gece gündüz fark etmiyor

12.08.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de Doç. Dr. Mustafa Akıner, ekibiyle başlattığı çalışma çerçevesinde Türkiye'nin dört bir yanından topladıkları sivrisineklere ilişkin laboratuvar incelemelerinde 'aedes albopictus' türü sivrisineklerle ilgili çalışmalarını derinleştirdi. Akıner, "Bu hayvan en ölümcül olan denk, zika, sarı humma, chikungunya, Batı Nil ensefaliti gibi hastalıkları bulaştırabiliyor. Kontrolsüz göçmen akını neticesinde sayılan bu hastalıkların ülkemizde görülme riski artıyor'' dedi.

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Akıner ekibiyle 'aedes albopictus' türü başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından topladıkları sivrisineklerlere ilişkin laboratuvar ortamında 2015'te inceleme çalışması başlattı. Çalışmaları sürdüren ve sinekleri gözlem altında inceleyen ekip, özellikle İstanbul'da yayılımında artış olan 'aedes albopictus' türü sivrisineklerle ilgili çalışmalarını da derinleştirdi. Etkili olduğu ortamlarda kaşıntı ve yaralara neden olan zararlı böcek türünün, ülkede olası dağılım alanları, yayılım hızı ve mücadelesi gibi konularda araştırmalar yapan ekip, TÜBİTAK ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından desteklenen projeler de geliştirdi.

Araştırmalarda ekip, 'aedes' türünün yayılımının, Gürcistan sınırından Karadeniz sahili kentlerinden İstanbul'u da geçip, Bulgaristan sınırına kadar uzandığını; Yalova, Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla'da da yayılım varlığını tespit etti.

'HIZLA YAYILMAYA DEVAM EDİYOR'

Doç. Dr. Mustafa Akıner, 'Afrika kaplan sivrisineği' olarak da bilinen 'aedes'in, dünyada 100 tehlikeli istilacı tür arasında, ilk 10 içinde yer aldığını belirterek, "Günümüzde neredeyse kutuplar hariç tüm olası alanlarda hızlıca yayılmaya devam ediyor.
Türün insanlardan kan emmesi sonucu alerjik reaksiyon görülmesi, çok aşırı saldırgan davranışı neticesinde normal bilinen sivrisineklerin aksine gece gündüz fark etmeksizin kan emmesinden ve yoğunluğundan dolayı insanlara daha fazla saldırmasından kaynaklanıyor" dedi.

'YAZIN POPÜLASYON SEVİYELERİNİ ARTIRIYOR'

'YAZIN POPÜLASYON SEVİYELERİNİ ARTIRIYOR'
Türkiye'de ilk kaydı 2011 yılında oluşturulan 'aedes' türü sivrisinekle ilgili çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Doç. Dr. Akıner, şunları söyledi: "Bu hayvan özellikle hava sıcaklıklarının arttığı yaz aylarında uygun alanlarda popülasyon seviyelerini artırmaya başlıyor. Hayvanın tercih ettiği alanlar özellikle insan yapımı yapay kaplar ve bahçelerimiz. Çünkü normal bildiğimiz diğer sivrisineklerin aksine bu hayvan sizin elinize alıp içtiğiniz bir ayran kabını ya da pet şişeyi doğaya bırakmanız neticesinde içinin su dolmasıyla birlikte onun içerisine yumurta bırakabiliyor. Normal bildiğimiz sivrisinekler ise göl, akarsu, bataklık gibi alanlarda bulunabilirken, bu alanlarda bu türü bulmamız mümkün değil.
Evimizde çiçek yetiştirdiğimiz saksıların dibindeki su içine bile yumurta bıraktığını bildiğimiz için insanlar özellikle bu yaz döneminde bahçeye çıkıp rahat bir nefes almak isterken, bir anda bu sivrisineklerin saldırısına uğruyor. Normal davranışları neticesinde kan emme isteğiyle birlikte de insanlara karşı yoğun bir şekilde saldırı olduğu için daha fazla alerjik reaksiyonlar gelişebiliyor. Türkiye'de hangi bölgede yayılıyorlar, nerelere kadar ulaşmış durumda ve hala nerelere kadar gidebilir bunun araştırmalarına devam ediyoruz."

'KONTROLSÜZ GÖÇMEN AKINI RİSKİ ARTIRIYOR'

'KONTROLSÜZ GÖÇMEN AKINI RİSKİ ARTIRIYOR'
'Aedes' türü sivrisinekle belediyelerin yanında halkın da bireysel mücadele etmesi gerektiğine dikkat çeken Akıner, "Bu hayvan dünyadaki en tehlikeli ya da en ölümcül kategoride sayılan hastalıkların pek çoğunu bulaştırabiliyor. Sivrisinek kaynaklı ölümler dünyada yıllık olarak minimum 800 bin ile 1 milyon arasında değişiyor. Asya kaplan sivrisineğinin bulaştırdığı hastalıklar içerisinde denk, zika, sarı humma, chikungunya, Batı Nil ensefaliti olarak bilinen pek çok hastalık var. Batı Nil ensefaliti hariç diğer hastalıklar ülkemizde yerli olarak görülmemesine rağmen kontrolsüz göçmen akını neticesinde sayılan bu hastalıkların ülkemizde de görülme riski artıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Sivrisinek
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