HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı

Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı

20.09.2021 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'den İzmir'e giden yolcu otobüsü, Konya'da kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada 1'i ağır 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Konya - Adana Karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl'den İzmir'e seyir halinde olan Mehmet A. idaresindeki yolcu otobüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje devrildi.

14 KİŞİ YARALANDI

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, otobüsteki 28'i yolcu 3'ü mürettebat olmak üzere 31 kişiden sürücü Mehmet A. ile 13 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Mehmet A'nın sağlık durumumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, otobüsün Ereğli ilçesinde mola verdikten sonra sürücü Mehmet A'nın direksiyona geçtiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA-DHA

KAZADAN GÖRÜNTÜLER

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Süper minisiyle dans ederken zor anlar yaşadı

Süper minisiyle dans ederken zor anlar yaşadı

Harikasınız! Avrupa Şampiyonu olduk

Harikasınız! Avrupa Şampiyonu olduk

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

19 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

19 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Çok sayıda istihbarat örgütü devreye girmiş! Skandal ortaya çıktı

Çok sayıda istihbarat örgütü devreye girmiş! Skandal ortaya çıktı

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Çocukları hayatta kalsın diye günlerce emzirdi ama...

Çocukları hayatta kalsın diye günlerce emzirdi ama...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İş görüşmesi için restorana giden avukatlara şok

İş görüşmesi için restorana giden avukatlara şok

Taksim Meydanı'nda ilginç görüntü! Herkesin önünde soyundular

Taksim Meydanı'nda ilginç görüntü! Herkesin önünde soyundular

ABD Kabil'de düzenlediği İHA saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti

ABD Kabil'de düzenlediği İHA saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.