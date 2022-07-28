Konyaspor Bate Borisov maçı saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor-BATE Borisov maçı canlı izle!

Konyaspor Bate Borisov maçı için heyecan dorukta. Yeşil Beyazlı temsilcimiz UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında rakibini yenerek bir üst tur vizesi almayı hedefliyor. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen maça saatler kala birçok kişi "Konyaspor Bate Borisov maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. İşte Konyaspor-BATE Borisov maçı ile ilgili merak edilenler...