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Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

30.06.2021 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma çalışmalarıyla başladı.

Denge çalışmasıyla devam eden idman, pas çalışması ve topla oyunun ardından iki seri üzerinde yapılan koşu çalışması ile tamamlandı.

Antrenmana izinli olan oyuncuların yanı sıra tedavilerine devam edilen Alper Uludağ ve Musa Çağıran katılmazken, Marin Anicic takımdan ayrı çalıştı.

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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