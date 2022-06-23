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Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

23.06.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Konyaspor, Süper Lig'de 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, core ve kuvvet çalışmasıyla başladı.

Yeşil-beyazlı ekip, ısınmanın ardından iki grup halinde dönüşümlü olarak mobilizasyon çalışması yaptı.

Antrenman, koşuyla sona erdi.

Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

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