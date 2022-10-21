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Köpekleri çuvala koydu, müdahale eden polise saldırdı

20.10.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da sokakta yakaladığı köpekleri çuvala koyan şahıs, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri tarafından yakalandı.

Aksaray’da sokakta yakaladığı köpekleri çuvala koyan şahıs, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri tarafından yakalandı. Köpekleri vermek istemeyen ve polislere saldıran şahıs, takviye olarak gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Olay, İstiklal Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Ziraat Caddesi’nde kağıt ve atık toplayan Savaş B.’nin (41) bir çuvala yavru köpekleri koyduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı HAYDİ ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden HAYDİ ekibi, çuvala konulmuş köpekleri şahıstan almak istedi. Polise köpekleri vermeyen şahıs, sopayla polislere saldırarak engel olmak istedi. Olay yerine takviye ekiplerin gelmesiyle etkisiz hale getirilen şahıs, gözaltına alındı. Çuvaldan çıkarılan 2 yavru köpek muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şahıs, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Köpek benimdi, vermek istemedim. Yaptım bir hata, bir şey demiyorum" diyerek kendini savundu. Şahıs, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Köpekleri çuvala koydu, müdahale eden polise saldırdı

Köpekleri çuvala koydu, müdahale eden polise saldırdı

Köpekleri çuvala koydu, müdahale eden polise saldırdı

Köpekleri çuvala koydu, müdahale eden polise saldırdı

Köpekleri çuvala koydu, müdahale eden polise saldırdı

Köpekleri çuvala koydu, müdahale eden polise saldırdı

Köpekleri çuvala koydu, müdahale eden polise saldırdı

Köpekleri çuvala koydu, müdahale eden polise saldırdı

Köpekleri çuvala koydu, müdahale eden polise saldırdı

Köpekleri çuvala koydu, müdahale eden polise saldırdı

Köpekleri çuvala koydu, müdahale eden polise saldırdı
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Aksaray

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