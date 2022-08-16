KOPENHAG TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE! Kopenhag Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kopenhag Trabzonspor maçı için nefesler tutuldu. Bordo Mavililer 24 Ağustos Çarşamba günü sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. Parken Stadı'nda oynanacak karşılaşmada İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. Peki Kopenhag Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Kopenhag Trabzonspor maçı ile ilkgili merak edilenler...