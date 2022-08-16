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KOPENHAG TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE! Kopenhag Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

16.08.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kopenhag Trabzonspor maçı; Bordo Mavili temsilcimiz için büyük öneme sahip. Trabzonspor, Danimarka ekibi Kopenhag ile ilk defa kozlarını paylaşacak. Fırtına, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Parken Stadı'nda oynanacak maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki Kopenhag Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kopenhag Trabzonspor maçı canlı yayın bilgileri...

Kopenhag Trabzonspor maçı için nefesler tutuldu. Bordo Mavililer 24 Ağustos Çarşamba günü sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. Parken Stadı'nda oynanacak karşılaşmada İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. Peki Kopenhag Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Kopenhag Trabzonspor maçı ile ilkgili merak edilenler...

KOPENHAG TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kopenhag - Trabzonspor maçı Parken Stadı'nda Türkiye saati ile 16 Ağustos 2022 Salı günü 22.00'de oyanancak.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk olacak temsilcimiz Trabzonspor maçtan üstünlükle ayrılmayı hedefliyoı,r.
Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
Kopenhag ile Trabzonspor arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı dijital medya platformu Exxen'de ekrana gelecek.

TRABZONSPOR'UN ELENMESİ HALİNDE NE OLACAK?

TRABZONSPOR'UN ELENMESİ HALİNDE NE OLACAK?
Temsilcimiz Trabzonspor, play off turunda elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.
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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Trabzonspor Kopenhag Danimarka
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