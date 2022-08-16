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KOPENHAG TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE! Kopenhag Trabzonspor Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı saat kaçta, hangi kanalda?

16.08.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kopenhag Trabzonspor Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı için heyecan dorukta. Trabzonspor, Danimarka ekibi Kopenhag ile ilk defa kozlarını paylaşacak. Parken Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Michael Oliver yönetecek. Peki Kopenhag Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kopenhag Trabzonspor maçı canlı yayın bilgisi...

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu mücadelesinde Kopenhag'a konuk olacak. Bordo Mavililer 24 Ağustos Çarşamba günü sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. Parken Stadı'nda oynanacak karşılaşmada İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. Futbolseverler "Kopenhag Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. İşte Kopenhag Trabzonspor maçı canlı yayın bilgisi ve karşılaşmaya ilişkin merak edilenler...

KOPENHAG TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kopenhag - Trabzonspor maçı Parken Stadı'nda Türkiye saati ile 16 Ağustos 2022 Salı günü 22.00'de oyanancak.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk olacak temsilcimiz Trabzonspor maçtan üstünlükle ayrılmayı hedefliyoı,r.
Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
Kopenhag ile Trabzonspor arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı dijital medya platformu Exxen'de ekrana gelecek.

TRABZONSPOR'UN ELENMESİ HALİNDE NE OLACAK?

TRABZONSPOR'UN ELENMESİ HALİNDE NE OLACAK?
Temsilcimiz Trabzonspor, play off turunda elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.
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Anahtar Kelimeler:
Hakem Trabzonspor Kopenhag Danimarka michael oliver parken stadı
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