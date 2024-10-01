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Korkulan büyük savaş kapıda! Gazze, Lübnan derken sıradaki hedef İran mı? Netanyahu açık açık ilan etti: Çok daha erken olacak!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
01.10.2024 07:56
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İsrail ordusu Gazze'nin ardından dün akşam saatlerinde Lübnan'a da girdi. Kara operasyonuyla birlikte İsrail güçleri Lübnan güneyinde ilerleyişini sürdürürken, şimdiden 'büyük savaş' endişesi başladı. Netanyahu'dan gelen son açıklama tüm dünyayı tedirgin etti. Netanyahu açık açık İran'ı tehdit ederken, bu sürenin insanların beklediğinden çok daha erken olacağını söyledi. Amerikan Politico gazetesine konuşan İsrailli bir yetkili ise bir sonraki hedefin İran olduğunu iddia etti.

İsrail ordusu günlerdir konuşulan Lübnan'a yönelik kara harekatına dün gece saatlerinde başladı. İsrail tankları Lübnan topraklarına girerken harekatın adının "Kuzeyin Okları Operasyonu" olarak duyuruldu. İsrail askeri araçları, gece saatlerinde kara saldırıları çerçevesinde, Lübnan sınırına hareket etmeye başladı. Çok sayıda askeri araç yola çıktı, tank ve topçu birliklerinin de eş zamanlı olarak ateş açtı.

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İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını belirtti.

Kara saldırılarına hava kuvvetleri ile topçu birliklerinin de eşlik ettiği aktarılan açıklamada, "Kuzeyin Okları Operasyonu"nun, Gazze'deki çatışmalara paralel olarak ve yapılan durum değerlendirmesine göre sürdürüleceği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail savaş
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