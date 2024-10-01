Korkulan büyük savaş kapıda! Gazze, Lübnan derken sıradaki hedef İran mı? Netanyahu açık açık ilan etti: Çok daha erken olacak!

İsrail ordusu günlerdir konuşulan Lübnan'a yönelik kara harekatına dün gece saatlerinde başladı. İsrail tankları Lübnan topraklarına girerken harekatın adının "Kuzeyin Okları Operasyonu" olarak duyuruldu. İsrail askeri araçları, gece saatlerinde kara saldırıları çerçevesinde, Lübnan sınırına hareket etmeye başladı. Çok sayıda askeri araç yola çıktı, tank ve topçu birliklerinin de eş zamanlı olarak ateş açtı.
İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını belirtti.
Kara saldırılarına hava kuvvetleri ile topçu birliklerinin de eşlik ettiği aktarılan açıklamada, "Kuzeyin Okları Operasyonu"nun, Gazze'deki çatışmalara paralel olarak ve yapılan durum değerlendirmesine göre sürdürüleceği ifade edildi.
Gazze'nin ardından İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine başlattığı kara harekatı tüm dünyada 'son dakika haberi' olarak geçerken, İsrail'in saldırıları nedeniyle Orta Doğu'da neredeyse füzenin düşmediği toprak kalmadı.
Suriye ve Irak'tan da peş peşe patlamalar yaşandığı belirtildi.
Bölgesel bir savaş endişesi giderek yayılırken, asıl tehlikenin ise 'büyük savaş' riski olduğu belirtildi.