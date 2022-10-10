Korkunç kaza: Arabalardan biri paramparça oldu! 1 ölü, 8 yaralı

Tekirdağ'da meydana gelen feci trafik kazası Kavacık köyü yakınlarında gerçekleşti. Sürücüsü tespit edilemeyen bir otomobil ile Mehmet Çelik yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre aralarında bir çocuğun da olduğu 9 kişi yaralanmıştı. Son olarak korkunç kazadan acı bir haber geldi. İşte detaylar...

Kazada yaralılar araçların içinde sıkıştı ve adeta can pazarı yaşandı. Kazaya Saray ve çevre ilçelerden gelen sağlık ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaralılar uzun uğraşlar sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılacak 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazaya karışan otomobillerden birinde bulunan Ali Ergin, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavilerine devam ediliyor.

Öte yandan kazada bir araç paramparça oldu. (İHA/AA)