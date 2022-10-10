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Korkunç kaza: Arabalardan biri paramparça oldu! 1 ölü, 8 yaralı

10.10.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin kafa kafaya çarpıştı kazada 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan biri ise paramparça olduğu görüldü. Yaralıların tedavisi ise devam ediyor.

Tekirdağ'da meydana gelen feci trafik kazası Kavacık köyü yakınlarında gerçekleşti. Sürücüsü tespit edilemeyen bir otomobil ile Mehmet Çelik yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre aralarında bir çocuğun da olduğu 9 kişi yaralanmıştı. Son olarak korkunç kazadan acı bir haber geldi. İşte detaylar...

Kazada yaralılar araçların içinde sıkıştı ve adeta can pazarı yaşandı. Kazaya Saray ve çevre ilçelerden gelen sağlık ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaralılar uzun uğraşlar sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılacak 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

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1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazaya karışan otomobillerden birinde bulunan Ali Ergin, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavilerine devam ediliyor.

Öte yandan kazada bir araç paramparça oldu. (İHA/AA)

İŞTE FECİ KAZADAN GÖRÜNTÜLER

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tekirdağ
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