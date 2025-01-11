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  4. Korkunç kaza... Araç levhaya çarpıp ikiye katlandı! Güvenlik kamerası saniye saniye faciayı kaydetti

Korkunç kaza... Araç levhaya çarpıp ikiye katlandı! Güvenlik kamerası saniye saniye faciayı kaydetti

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
11.01.2025 09:55
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Kontrolden çıkan otomobil, trafik levhası direğine çarptı. Ancak o kadar şiddetliydi ki araç resmen ikiye katlandı. Feci kazada sürücü hayatını kaybetti. Otomobilin korkunç kaza anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan 38 yaşındaki Burak Bal, idaresindeki 58 BV 002 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Şanlıurfa yol ayrımı kavşağı yakınlarında şarampolde bulunan trafik levhası direğine çarptı.

İKİYE KATLANDI!

İKİYE KATLANDI!

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ikiye katlandı. Feci kaza saniye saniye kameralara yansırken, olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri, jandarma ekipleri ve trafik polisi ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler ikiye katlanan otomobilin sürücüsünün sıkıştığı yerde hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖĞRETMEN VE 3 ÇOCUK BABASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

ÖĞRETMEN VE 3 ÇOCUK BABASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Adıyaman merkezde bulunan bir okulda öğretmenlik yaptığı ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Burak Bal'ın cenazesi olay yerindeki ekipler ile cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Otomobil araba kaza
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