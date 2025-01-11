Korkunç kaza... Araç levhaya çarpıp ikiye katlandı! Güvenlik kamerası saniye saniye faciayı kaydetti

ÖĞRETMEN VE 3 ÇOCUK BABASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Adıyaman merkezde bulunan bir okulda öğretmenlik yaptığı ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Burak Bal'ın cenazesi olay yerindeki ekipler ile cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.