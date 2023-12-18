Korkutan Marmara depreminin ardından ilk açıklama geldi! Büyük depremi tetikler mi? Uzman isimi 'hatırlatıcı' diyerek uyardı

Yer olarak Marmara Denizi'nde meydana geldi. Çınarcık açıkları olduğu söyleniyor. Bilindiği gibi Kuzey Anadolu Fay'ın güney kesimlerinde depremler oluyor. Hatta İstanbul'da bir deprem olmuştu geçenlerde. Bu da sanırım onların devamı. Ya da 1999'un yaratmış olduğu bir gerilimin devamı olarak değerlendirilebilir. İstanbul'da beklenen büyük depremle alakalı olmadığını düşünüyorum.