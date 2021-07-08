Korona geçirenler kaç doz aşı olacak? Bakan Koca açıkladı!

Koronavirüsü atlatan vatandaşların tek doz aşı olma hakkı vardı. Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından yeni karar alındı. Bakan Koca'nın açıklamalarıyla koronayı atlatanların artık tek doz aşı olmayacağı öğrenildi. Bunun ardından "Korona geçirenler kaç doz aşı olacak?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

Koronavirüsü geçirenler kaç doz aşı olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları sonucunda, koronavirüse yakalanan ve hastalığı atlatan vatandaşların bundan sonra bir yerine iki doz aşı olabileceği öğrenildi.

Bu açıklamaların ardından tek toz aşı yaptıranların önceden iptal edilen ikinci doz aşı randevusunun sisteme tekrar tanımlandığı belirtildi.

Hastalığı geçiren ve hem bir doz hem de iki doz olan kişiler, aşı sertifikalarını e-nabız veya Hayat Eve Sığar (HES) uygulamaları üzerinden oluşturabilir.

Koronavirüse yakalanmayanlar ise sertifikalarını iki doz aşı olmasının ardından alabilecek. Sertifikalar verilirken aşı türü göz önünde bulundurulmayacak.