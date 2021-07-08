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Korona geçirenler kaç doz aşı olacak? Bakan Koca açıkladı!

08.07.2021 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde, koronavirüs hastalığını atlatanların tek doz aşı vurulacağı açıklaması yapılmıştı. Ancak bu uygulamada değişikliğe gidildi. Böylece koronavirüsü atlatanlar artık tek doz aşı olmayacak. Peki korona geçirenler kaç doz aşı olacak? Vatandaşların merak ettiği sorunun yanıtını Bakan Koca açıkladı! İşte ayrıntılar...

Koronavirüsü atlatan vatandaşların tek doz aşı olma hakkı vardı. Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından yeni karar alındı. Bakan Koca'nın açıklamalarıyla koronayı atlatanların artık tek doz aşı olmayacağı öğrenildi. Bunun ardından "Korona geçirenler kaç doz aşı olacak?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

Koronavirüsü geçirenler kaç doz aşı olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları sonucunda, koronavirüse yakalanan ve hastalığı atlatan vatandaşların bundan sonra bir yerine iki doz aşı olabileceği öğrenildi.
Bu açıklamaların ardından tek toz aşı yaptıranların önceden iptal edilen ikinci doz aşı randevusunun sisteme tekrar tanımlandığı belirtildi.
Hastalığı geçiren ve hem bir doz hem de iki doz olan kişiler, aşı sertifikalarını e-nabız veya Hayat Eve Sığar (HES) uygulamaları üzerinden oluşturabilir.
Koronavirüse yakalanmayanlar ise sertifikalarını iki doz aşı olmasının ardından alabilecek. Sertifikalar verilirken aşı türü göz önünde bulundurulmayacak.

NE OLMUŞTU?

NE OLMUŞTU?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra, koronavirüs geçirenlerin iki yerine tek doz aşı olacağı duyurulmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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