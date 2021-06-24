HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Koronavirüs aşısı özel hastanelerde, sağlık ocaklarında yapılıyor mu? Aşı randevusu nasıl alınır?

Koronavirüs aşısı özel hastanelerde, sağlık ocaklarında yapılıyor mu? Aşı randevusu nasıl alınır?

24.06.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de şu zamana kadar yapılan toplam aşı sayısı 45 milyona yaklaştı. Geçtiğimiz gün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca bu cuma (25 Haziran) aşılamada yaş sınırının 18'e ineceğini ve söz konusu vatandaşların aşı randevusu alabileceğini duyurdu. Bunun ardından "Koronavirüs aşısı özel hastanelerde, sağlık ocaklarında yapılıyor mu?" , "Aşı randevusu nasıl alınır?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

Geçtiğimiz günlerde Bakan Koca'nın, SGK'ya kayıtlı tüm vatandaşların aşı randevusu alabileceğini ve ardından aşılamada yaş sınırının 25'e indiğini bildirmesinin ardından aşı yoğun talep gördü ve şu zamana kadar yapılan toplam doz aşı miktarı 44 milyonu geçti. Aşı yaptırmak isteyen birçok vatandaş nerede yapılacağını merak ediyor. "Koronavirüs aşısı özel hastanelerde, sağlık ocaklarında yapılıyor mu?" , "Aşı randevusu nasıl alınır?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte detaylar...

Koronavirüs aşısı nerelerde yapılıyor?

Koronavirüs aşısı randevusu MHRS, e-nabız uygulamaları veya sitelerinden alınabiliyor. Öte yandan Alo 182 hattını arayarak da aşı randevusu alınabiliyor.
Bu uygulamalardan veya Alo 182'yi arayarak kendinize yakın sağlık kuruluşlarından aşı randevusu alabilirsiniz. Özel hastaneler veya sağlık ocaklarında da aşı yapılıyor.

ÖZEL HASTANELERDE AŞI ÜCRETLİ Mİ?

ÖZEL HASTANELERDE AŞI ÜCRETLİ Mİ?
Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen aşıların, aşılama hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarında herhangi bir ücret talep edilmeden yapılacağı bilgisi yer aldı.

AŞILAMADA YAŞ SINIRI 18'E İNİYOR

AŞILAMADA YAŞ SINIRI 18'E İNİYOR
Geçtiğimiz gün Bakan Koca önderliğinde Bilim Kurulu toplantısı gerçekleşti. Alınan kararları toplantının ardından açıklayan Bakan Koca bu cuma (25 Haziran) aşılamada yaş sınırının 18'e ineceğini ifade etti.

TÜRKİYE'DE AŞILAMA

TÜRKİYE'DE AŞILAMA
Türkiye'de şu zamana kadar yapılan toplam aşı sayısı anlık olarak (24 Haziran 09.45) 44 milyon 725 bin 649 oldu. 1.doz uygulanan kişi sayısı 30 milyon 61 bin 649, 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 14 milyon 664 bin oldu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Fahrettin Koca Aşı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bu kaçıncı skandal? Üçlü ilişkiye girdi

Bu kaçıncı skandal? Üçlü ilişkiye girdi

Hamile olduğunu açıklamıştı! Şeyma Subaşı'dan üzücü haber

Hamile olduğunu açıklamıştı! Şeyma Subaşı'dan üzücü haber

Herkesin merak ettiği soru cevaplandı! Etkisi kanıtlandı

Herkesin merak ettiği soru cevaplandı! Etkisi kanıtlandı

Kuyumcuların 'altın' kavgası

Kuyumcuların 'altın' kavgası

Erdoğan imzaladı! 30 Haziran'da kutlanacak

Erdoğan imzaladı! 30 Haziran'da kutlanacak

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Güncel veriler açıklandı: Vaka sayısında artış

Güncel veriler açıklandı: Vaka sayısında artış

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yerli aşının adı belli oldu: TURKOVAC

Yerli aşının adı belli oldu: TURKOVAC

İçi para dolu notu okuyunca şaşkına döndü: Dikkatli aç ve oku!

İçi para dolu notu okuyunca şaşkına döndü: Dikkatli aç ve oku!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'müjde' deyip duyurdu: Tüm insanlığa ait olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'müjde' deyip duyurdu: Tüm insanlığa ait olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.