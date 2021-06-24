Geçtiğimiz günlerde Bakan Koca'nın, SGK'ya kayıtlı tüm vatandaşların aşı randevusu alabileceğini ve ardından aşılamada yaş sınırının 25'e indiğini bildirmesinin ardından aşı yoğun talep gördü ve şu zamana kadar yapılan toplam doz aşı miktarı 44 milyonu geçti. Aşı yaptırmak isteyen birçok vatandaş nerede yapılacağını merak ediyor. "Koronavirüs aşısı özel hastanelerde, sağlık ocaklarında yapılıyor mu?" , "Aşı randevusu nasıl alınır?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte detaylar...

Koronavirüs aşısı nerelerde yapılıyor?

Koronavirüs aşısı randevusu MHRS, e-nabız uygulamaları veya sitelerinden alınabiliyor. Öte yandan Alo 182 hattını arayarak da aşı randevusu alınabiliyor.

Bu uygulamalardan veya Alo 182'yi arayarak kendinize yakın sağlık kuruluşlarından aşı randevusu alabilirsiniz. Özel hastaneler veya sağlık ocaklarında da aşı yapılıyor.

ÖZEL HASTANELERDE AŞI ÜCRETLİ Mİ? Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen aşıların, aşılama hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarında herhangi bir ücret talep edilmeden yapılacağı bilgisi yer aldı.

AŞILAMADA YAŞ SINIRI 18'E İNİYOR Geçtiğimiz gün Bakan Koca önderliğinde Bilim Kurulu toplantısı gerçekleşti. Alınan kararları toplantının ardından açıklayan Bakan Koca bu cuma (25 Haziran) aşılamada yaş sınırının 18'e ineceğini ifade etti.