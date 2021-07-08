Koronavirüs geçirenler ikinci doz aşı olacak mı? Bakan Koca açıkladı! Koronavirüs atlatan kişiler BioNTech aşısı ikinci dozu olacak mı?

Önceki günlerde koronavirüs geçirenlerin ikinci doz BioNTech aşısı olmamasına ve tek dozun yeterli olduğuna karar verilmişti. Dün yapılan açıklamada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs atlatan vatandaşlar ile ilgili aşı dozlarında değişiklik yapıldığını açıkladı. Kararın verilmesinde yurt dışına yapılan seyahatlerde istenen aşı kimliğinin etkili olduğu biliniyor. Peki koronavirüs geçirenler ikinci doz aşı olacak mı?