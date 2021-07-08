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Koronavirüs geçirenler ikinci doz aşı olacak mı? Bakan Koca açıkladı! Koronavirüs atlatan kişiler BioNTech aşısı ikinci dozu olacak mı?

08.07.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde alınan kararla koronavirüs geçirenlerin ikinci doz BioNTech aşısı olmamasına ve tek dozun yeterli olduğuna karar verilmişti. Fakat dün yapılan açıklama ile bu kararda değişikliğe gidildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs atlatan kişiler ile ilgili aşı dozlarında yapılan değişikliği açıkladı. Peki koronavirüs geçirenler ikinci doz aşı olacak mı? Koronavirüs atlatmış olan kişiler BioNTech aşısı ikinci dozu vurulabiliyor mu? İşte Bakan Koca'nın açıklamaları...

Önceki günlerde koronavirüs geçirenlerin ikinci doz BioNTech aşısı olmamasına ve tek dozun yeterli olduğuna karar verilmişti. Dün yapılan açıklamada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs atlatan vatandaşlar ile ilgili aşı dozlarında değişiklik yapıldığını açıkladı. Kararın verilmesinde yurt dışına yapılan seyahatlerde istenen aşı kimliğinin etkili olduğu biliniyor. Peki koronavirüs geçirenler ikinci doz aşı olacak mı?

Koronavirüs geçirenler ikinci doz aşı olacak mı?

Koronavirüs geçiren vatandaşlar ikinci aşıyı olup olamayacaklarını merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde alınan kararla koronavirüs atlatanların ilk dozu olduktan sonra ikinci doz BioNTech aşısını olmamasına karar verilmişti.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun aldığı ve yeni açıklanan karar ile aşı uygulamasında yeni bir yönteme geçildi.

İkinci doz aşının uygulanmasına karar verildi!

İkinci doz aşının uygulanmasına karar verildi!
Yeni karara göre, koronavirüs geçirip, ilk doz aşısını BioNTech yaptıranlara 2'nci doz aşı uygulamasının tekrardan başlanmasına karar verildi.
Randevuların açılmış olduğu 2. doz aşıda sırası gelen vatandaşlar aşılarını olabilecek. Avrupa'ya seyahat yapan kişilerden istenen aşı kimliğinde hastalığı geçirseniz de 2 doz aşı olma zorunluluğu bulunmasının da ikinci doz randevu sisteminin tekrardan açılmasında etkili olduğu biliniyor.
Bakan Fahrettin Koca ayrıca koronavirüsü geçirenlerde 6 ay sonra uygulanmakta olan aşının 3 aya düşürüldüğünü duyurmuştu.
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