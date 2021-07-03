Koronavirüs geçirenler kaç doz aşı olacak? Koronavirüsü atlatanlar ne zaman aşı olabilir? soruları korona atlatan vatandaşlar tarafından merak konusuydu. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı yeni karar ile virüsü atlatanların kaç doz aşı yaptırması gerektiği belli oldu.
Koronavirüsü atlatanlar kaç doz aşı olacak?
Aşılama çalışmaları hızla devam ediyor. Bakan Koca geçtiğimiz gün saat 24’e kadar 1 milyon 171 bin 305 doz aşı yapıldığını duyurmuştu.
Koronavirüse karşı aşılama uygulamasında değişikliğine gidildiği açıklandı.
Koronavirüs hastalığına yakalanıp bu hastalığı atlatan vatandaşların tek doz aşı yaptıracağı bildirildi.
SİNOVAC İKİ DOZ, BİONTECH BİR DOZ
Koronavirüsü atlatan vatandaşlar bundan sonra Sinovac aşısından iki doz, Biontech aşısından tek doz vurulacak.
6 AYLIK SÜRE 3 AYA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ
Hastalığı yenenler aşıyı 6 ay sonra vuruluyordu. Bakan Koca'nın açıklamalarıyla bu sürenin 3 aya indirildiği öğrenilmişti.
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