Koronavirüs geçirenler kaç doz aşı olacak? Koronavirüsü atlatanlar ne zaman aşı olabilir? soruları korona atlatan vatandaşlar tarafından merak konusuydu. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı yeni karar ile virüsü atlatanların kaç doz aşı yaptırması gerektiği belli oldu.