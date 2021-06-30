Koronavirüs geçirenler ne zaman aşı olabilir? 3. doz aşı mecburi mi? 3. doz aşı ne zaman yapılacak?

Bugün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca aşı konusuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Koca, koronavirüs geçirenlerin aşı olabileceği tarih ile ilgili yapılan değişikliği duyurdu. Buna göre koronavirüs geçirenlerin hastalık sonrası aşı olabileceği süre kısaldı. Koca, 3. doz ile ilgili önemli bir bilgilendirme de yaptı. Peki koronavirüs geçirenler ne zaman aşı olacak, 3. doz aşı yapılacak mı ve mecburi mi? İşte Bakan Koca'nın açıklamaları...

Koronavirüs hastalığı geçirenler ne zaman aşı olabilir?

Bakan Fahrettin Koca, bugün yapılan Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Özellikle koronavirüs geçirenlerin aşıyı ne zaman olacağı merak konusuydu. Ayrıca 3. doz aşının mecburi olup olmadığı da vatandaşlar tarafından merak ediliyordu.

Bilim kurulu 3. dozun gerekliliğine karar verdi! Aşılama ile ilgili yaptığı açıklamada "Aşılarımızı ne kadar erken dönemde olursak, milletçe salgından o kadar erken kurtulmuş olacağız. Mutasyona fırsat vermeden aşılamayı tamamlamak salgını bitirecektir." şeklinde konuşan Bakan Koca "Bilim kurulu toplantısında 3. doz aşılamanın gerekliliği yönünde değerlendirmeler oldu." dedi.

50 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları 3. doz randevularını alabilecek! Koca "Buna göre 50 yaşından büyük vatandaşların ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı olursa olsun 3. doz aşı olmasının faydalı olabileceğini kararlaştırdık. Sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşlarımız yarından itibaren aşı randevusu alabilecektir." şeklinde sözlerini sürdürdü.