HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Koronavirüs geçirenler ne zaman aşı olabilir? 3. doz aşı mecburi mi? 3. doz aşı ne zaman yapılacak?

Koronavirüs geçirenler ne zaman aşı olabilir? 3. doz aşı mecburi mi? 3. doz aşı ne zaman yapılacak?

30.06.2021 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası aşı konusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Koca, koronavirüs geçirenlerin aşı olabileceği tarih ile ilgili yapılan değişikliği açıkladı. Ayrıca 3. doz ile ilgili önemli bir bilgilendirme de yaptı. Peki koronavirüs geçirenler ne zaman aşı olabilir? 3. doz aşı mecburi mi? 3. doz aşı ne zaman yapılacak? İşte yanıtı...

Bugün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca aşı konusuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Koca, koronavirüs geçirenlerin aşı olabileceği tarih ile ilgili yapılan değişikliği duyurdu. Buna göre koronavirüs geçirenlerin hastalık sonrası aşı olabileceği süre kısaldı. Koca, 3. doz ile ilgili önemli bir bilgilendirme de yaptı. Peki koronavirüs geçirenler ne zaman aşı olacak, 3. doz aşı yapılacak mı ve mecburi mi? İşte Bakan Koca'nın açıklamaları...

Koronavirüs hastalığı geçirenler ne zaman aşı olabilir?

Bakan Fahrettin Koca, bugün yapılan Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Özellikle koronavirüs geçirenlerin aşıyı ne zaman olacağı merak konusuydu. Ayrıca 3. doz aşının mecburi olup olmadığı da vatandaşlar tarafından merak ediliyordu.

Bilim kurulu 3. dozun gerekliliğine karar verdi!

Bilim kurulu 3. dozun gerekliliğine karar verdi!
Aşılama ile ilgili yaptığı açıklamada "Aşılarımızı ne kadar erken dönemde olursak, milletçe salgından o kadar erken kurtulmuş olacağız. Mutasyona fırsat vermeden aşılamayı tamamlamak salgını bitirecektir." şeklinde konuşan Bakan Koca "Bilim kurulu toplantısında 3. doz aşılamanın gerekliliği yönünde değerlendirmeler oldu." dedi.

50 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları 3. doz randevularını alabilecek!

50 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları 3. doz randevularını alabilecek!
Koca "Buna göre 50 yaşından büyük vatandaşların ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı olursa olsun 3. doz aşı olmasının faydalı olabileceğini kararlaştırdık. Sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşlarımız yarından itibaren aşı randevusu alabilecektir." şeklinde sözlerini sürdürdü.

3. doz aşı mecburi mi? Kimler yaptıracak?

3. doz aşı mecburi mi? Kimler yaptıracak?
Koca, "Vatandaşlarımız ilk 2 dozu hangi aşıdan yaptırmış olursa olsunlar, 3. dozu istedikleri aşıdan olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile 3. doz aşıyı yaptırabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca Aşı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

En Çok Okunan Haberler

Kadıköy'de "şort" tartışması! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Kadıköy'de "şort" tartışması! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Selin Ciğerci sere serpe! Siyah bikinisiyle nefes kesti

Selin Ciğerci sere serpe! Siyah bikinisiyle nefes kesti

Araç sahipleri dikkat: Cezası bin 181 lira

Araç sahipleri dikkat: Cezası bin 181 lira

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara paketlerinde değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara paketlerinde değişiklik

Ayşegül Çınar polise kafa atıp Sedat Peker'le tehdit etmiş

Ayşegül Çınar polise kafa atıp Sedat Peker'le tehdit etmiş

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İki ülke arasında tehlikeli gerginlik! 50 bin asker konuşlandı

İki ülke arasında tehlikeli gerginlik! 50 bin asker konuşlandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların ayı korkusu kamerada: Kabus dolu dakikalar yaşadık

Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların ayı korkusu kamerada: Kabus dolu dakikalar yaşadık

Ülkede alarm veren gelişme

Ülkede alarm veren gelişme

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.