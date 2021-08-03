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Koronavirüs karantina süresi kaç gün? Covid olanlar kaç gün karantinada kalacak?

03.08.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Temmuz'dan 26 Temmuz'a kadar gerçekleşen bayram tatili izninde vaka sayıları artış gösterdi. 5 bin civarında seyreden vaka sayıları 22 bini gördü. Koronavirüse yakalanan vatandaşların sayısının artmasının ardından karantina sürecine ilişkin bilgiler daha sık araştırılmaya başlandı. Karantina süresi belirli durumlara göre değişiklik gösteriyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan koronavirüs tablosunda vaka sayılarının geçtiğimiz gün 22 bin 898 olduğu açıklandı. Bayram tatilinden önce 5 bin civarında seyreden vaka sayılarında yükseliş görüldü. Bunun ardından karantina süresinin kaç gün olduğu araştırılmaya başlandı. Karantina süresi çeşitli durumlarda 14 ve 20'ye çıkıyor.

Korona olanlar karantinada kaç gün kalır?

Korona testi pozitif olan bir kişinin eğer ki semptomu yoksa ya da hastalığı hafif geçiriyorsa (evde tedavi aldıysa ya da hastanede 24 saatten kısa süre yattıysa) testi teslim ettikten sonra 14 günlük karantina süreci başlar.
Koronaya yakalanan bir kişi eğer tedavi için hastanede 24 saatten uzun yattıysa, testi verdikten sonra izolasyon süreci başlar ve 14 gün karantinada kalır.
Kişi yoğun bakımda yatarak tedavisini olduysa ya da bağışıklık sistemini baskılayan ek bir hastalığı varsa testi verdikten sonra 20 gün karantinada kalır.
DSÖ veya Sağlık Bakanlığı tarafından tehdit edici olarak tanımlanan varyantlar tespit edilirse izolasyon süresi 14 gün olur.
14 günden sonra PCR testi yapılır ve bu testin sonucu negatif ise karantina sona erer.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) karantina

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