Koronavirüs karantina süresi kaç gün? Covid olanlar kaç gün karantinada kalacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan koronavirüs tablosunda vaka sayılarının geçtiğimiz gün 22 bin 898 olduğu açıklandı. Bayram tatilinden önce 5 bin civarında seyreden vaka sayılarında yükseliş görüldü. Bunun ardından karantina süresinin kaç gün olduğu araştırılmaya başlandı. Karantina süresi çeşitli durumlarda 14 ve 20'ye çıkıyor.

Korona olanlar karantinada kaç gün kalır?

Korona testi pozitif olan bir kişinin eğer ki semptomu yoksa ya da hastalığı hafif geçiriyorsa (evde tedavi aldıysa ya da hastanede 24 saatten kısa süre yattıysa) testi teslim ettikten sonra 14 günlük karantina süreci başlar.

Koronaya yakalanan bir kişi eğer tedavi için hastanede 24 saatten uzun yattıysa, testi verdikten sonra izolasyon süreci başlar ve 14 gün karantinada kalır.

Kişi yoğun bakımda yatarak tedavisini olduysa ya da bağışıklık sistemini baskılayan ek bir hastalığı varsa testi verdikten sonra 20 gün karantinada kalır.

DSÖ veya Sağlık Bakanlığı tarafından tehdit edici olarak tanımlanan varyantlar tespit edilirse izolasyon süresi 14 gün olur.