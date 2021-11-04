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  4. Koronavirüs vakalarında artış sonrası İstanbul haritası kırmızıya döndü! Aşılama çalışmalarında yeni karar

Koronavirüs vakalarında artış sonrası İstanbul haritası kırmızıya döndü! Aşılama çalışmalarında yeni karar

04.11.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs aşılama çalışmaları ile birlikte pandeminin etkisini yitirmeye başladığı düşünülürken, vaka sayılarında artış yaşanmaya başlanması endişeye neden oldu. 6-22 Ekim arasında 100 bin olarak tespit edilen vaka sayısı, bu hafta 296,84'e yükseldi. Havaların soğumasıyla birlikte değişen dengeler, haritayı da kırmızıya çevirdi. Vaka sayılarındaki artışın ardından Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yeni bir aşı kararı alındığı duyuruldu.

Aşılama çalışmalarına başlanmasıyla koronavirüs pandemisi ile ilgili endişe verici günleri geride bıraktığımızı düşünsek de artış gösteren vaka sayıları "Yeni bir kapanma kararı çıkacak mı" sorusunun akıllara yerleşmesine neden oldu. Okullara ve işe dönüşün ardından gelen soğuk hava ile birlikte koronavirüs vakaları hızlan yükselmeye başladı. Konu ile ilgili harekete geçen yetkililer ise Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptıkları açıklamada, üçüncü doz BioNTech aşılamasına bugün başlanacağını duyurdu.

Peki son vaka oranları ile İstanbul'da risk haritası nasıl şekillendi?

İşte Hayat Eve Sığar uygulamasında yayınlanan haritaya göre megakentte son durum...

İLÇE İLÇE İSTANBUL'UN KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

ADALAR
ARNAVUTKÖY
ATAŞEHİR
AVCILAR
BAĞCILAR
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Koronavirüs risk haritası
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