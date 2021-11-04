Koronavirüs vakalarında artış sonrası İstanbul haritası kırmızıya döndü! Aşılama çalışmalarında yeni karar

Aşılama çalışmalarına başlanmasıyla koronavirüs pandemisi ile ilgili endişe verici günleri geride bıraktığımızı düşünsek de artış gösteren vaka sayıları "Yeni bir kapanma kararı çıkacak mı" sorusunun akıllara yerleşmesine neden oldu. Okullara ve işe dönüşün ardından gelen soğuk hava ile birlikte koronavirüs vakaları hızlan yükselmeye başladı. Konu ile ilgili harekete geçen yetkililer ise Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptıkları açıklamada, üçüncü doz BioNTech aşılamasına bugün başlanacağını duyurdu.

Peki son vaka oranları ile İstanbul'da risk haritası nasıl şekillendi?

İşte Hayat Eve Sığar uygulamasında yayınlanan haritaya göre megakentte son durum...