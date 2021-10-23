Kötü günleri geride bıraktı! ZaraLena Jackson adeta seksi bir Zebra

Ünlü TV yıldızı yaşadığı zor günleri geride bırakarak, seksi elbisesiyle Manchester gecelerinde boy gösterdi.
SEKSİ ZEBRA ZARA LENA JACKSON!
29 yaşındaki realite şov yıldızı, alopesi hastalığından ötürü 'tamamen kel' kaldıktan tedavi amaçlı UV ışık tedavisini denediğini açıklamıştı.
Dökülen saçlarını perukla kapatan ünlü isim, giydiği seksi kostüm ile tüm bakışları üzerine çekti.
ZaraLena, göğüslerini neredeyse açıkta bırakan zebradan ilham alınan şeritli elbisesiyle iddiasını kaybetmediğini ortaya koydu.
Kombinini kırmızı süet bir çanta ve nude bir ayakkabı ile tamamlayan güzel yıldız, kötü günleri geride bıraktığını ortaya koydu.
ALOPESİ NEDİR?
Saçkıran ya da tıbbi adıyla alopesi areata bir kişinin saçının ya da kaş, kirpik, sakal gibi diğer tüylerinin kısa bir süre içinde bölgesel olarak aniden dökülmesi ile karakterize bir hastalıktır. Kafa derisinde ortaya çıktığında yuvarlak ya da oval şekilli dışarıdan kolayca görülebilen saçsız alanlarla kendini gösterir. Bir süre sonra saçsız alanlarda tekrar saç çıkar ya da yeni lezyonlar gelişir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum