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  4. Kourtney Kardashian tangasını giyip daha iyi kalçanın sırrını verdi

Kourtney Kardashian tangasını giyip daha iyi kalçanın sırrını verdi

08.07.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği 'Keeping Up With The Kardashians' adlı reality şov sayesinde adını duyuran Kourtney Kardashian yine tangalı paylaşımıyla gündem oldu.

Kourtney Kardashian, arkadaşı Travis Barker ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Reality şov yıldızı Kardashian sevgilisiyle sık sık tatile gidiyor ve tuhaf paylaşımlarıyla da gündem oluyor.

Kourtney Kardashian zaman zaman cinsel hayatına dair ipuçları vermekten çekinmezken zaman zaman da seksi paylaşımlar yapıyor.

HİÇ ÇEKİNMEDİ

Son olarak tanga bikini altını giyip poz veren Kourtney Kardashian hayranlarına güzel bir kalçanın sırrını verdi.
Kourtney Kardashian paylaşımına "Daha yuvarlak bir popo için hareket et" notunu paylaştı. 41 yaşındaki ünlü yıldızın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
Kardashian'ın Scott Disick ile ilişkisinden üç çocuk bulunuyor. İlk evliliğini Melissa Kennedy ile yapan Travis Barker da ikinci evliliğini Shanna Moakler ile yaptı. Barker'ın da iki çocuk babası.
Şu sıralar Travis Barker ile aşk yaşayan ünlü isim ilginç paylaşımlarıyla hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor.
Kourtney, sevgilisi Travis'in 2018 yılında paylaşmış olduğu bir tüp içinde kanının fotoğrafını siyah kalp emojisi ile tekrar paylaşmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian
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