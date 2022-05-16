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Kourtney Kardashian ve Travis Barker sonunda resmi olarak evlendi! İlginç gelinlik

16.05.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Travis Barker ile Las Vegas'ta kimseye haber vermeden evlenen Kourtney Kardashian resmi olarak nikahlı sayılmıyordu. Kourtney Kardashian ve Travis Barker geçtiğimiz gün Santa Barbara'daki şehir adliyesinde yasal olarak evlendi. Kourtney Kardashian'ın gelinlik tercihi olay oldu.

Uzun yıllar dost olan Kourtney Kardashian ve Travis Barker 2020’de sevgili olmaya karar verdi. Barker, yaklaşık dokuz aylık birliktelikten sonra Kourtney Kardashian’a Ekim 2021’de Rosewood Miramar Beach otelinde bolca gül ve mum eşliğinde evlenme teklif etmişti. İkili daha sonra ise Las Vegas’ta gizli bir törenle evlenmişlerdi. Ancak bu törenin yasal olmadığı ortaya çıktı.

GELİNLİĞİNE BİR BAKAN BİR DAHA BAKTI

Resmiyet taşımayan törenle gündeme gelen çift harekete geçti. Kourtney Kardashian ve Travis Barker hafta sonu Santa Barbara'daki şehir adliyesinde yasal olarak evlendi.
Bu sade nikahta da az sayıda kişi yer aldı. Kourtney Kardashian ve Travis Barker üzerinde 'yeni evli' yazan bir eski model siyah üstü açılır arabayla nikah sonrası kutlama yerine geçti.
Ünlü TV yıldızının nikah için tercih ettiği gelinliğe ise bir bakan bir daha baktı. Mini bir beyaz elbise giyen ünlü isim beyaz duvak da tercih etti.
People'a konuşan bir kaynak, "Çok yakında gerçekleşecek olan büyük İtalyan düğünlerinden önce yasal olarak evlenmek zorunda kaldılar. Tüm detaylar ayarlandı ve tüm çocuklar dahil tüm aile çok heyecanlı" dedi.
Kourtney'nin ünlü kız kardeşleri ne de çocukları düğün töreninde veya sonrasındaki kutlamada görülmedi.
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Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian
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