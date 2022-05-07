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  4. Köydekiler korkudan evlerine giremiyorlar: Sadece helikopterle gidilebiliyor

Köydekiler korkudan evlerine giremiyorlar: Sadece helikopterle gidilebiliyor

07.05.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Ağustos 2021 yılında Kastamonu’da yaşanan sel felaketinin ardından üçüncü kez selin vurduğu Çatalzeytin ilçesinde vatandaşlar korkudan evlerine giremiyor. Dün gece yaşanan sel felaketi sebebiyle çay üzerindeki 9 köprü yıkıldı, 26 köye ulaşım kesildi, yollar da çöktü. Köy halkı, "Ulaşım şu anda hiçbir yerden yok. Tek ulaşım hava şartları elverirse helikopter ile hava şartları uygun olmazsa bu insanlar ölüme mahkum gibi bir şey." diyerek isyan etti.

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde kar sularının erimesi ve hemen ardından sağanak yağış sebebiyle Akçay çayı üzerinde su seviyesi yükseldi. Akçay çayı üzerinde 9 köprü sel sularının yükselmesiyle yıkıldı. Köprülerin yıkılmasıyla birlikte 26 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ayrıca sağanak yağış nedeniyle Kastamonu ile Sinop illerini birbirine bağlayan Akçay Çayı’nın seviyesi yükseldi. Sel sularının yükselmesiyle Akçay çayı üzerindeki köprü ulaşıma kapatıldı. Öte yandan su seviyesinin yükselmesiyle Çatak köyü yolu da su altında kaldı. Su seviyesinin halen bölgede yüksek olmasından ötürü çalışma başlatılamadı.

SEL, KÖYÜ ESİR ALDI

Sel sularının zamanla aşındırdığı toprak sebebiyle Akçay çayı kenarında bulunan evler boşaltıldı, bir ahırda bulunan kaz, tavuk gibi hayvanlarda sel sularına kapıldı. Ayrıca ahırda bulunan 12 büyükbaş hayvan, sahipleri tarafından sele kapılmaktan güçlükle kurtarılabildi.

"GECE GÜNDÜZ NÖBET TUTUYORUM"

"GECE GÜNDÜZ NÖBET TUTUYORUM"
Sel afetinden dolayı gece gündüz nöbet tuttuğunu ve ahırda bulunan hayvanlarının sele kapılmasından korktuğunu söyleyen Ayşe Demirkıran. “Bana bir yer bulsunlar bende buradan çıkıp gideyim. Bana bir yer göstersinler bende hayvanlarımı kurtarayım. Hayvanlarım sele kapılacak diye korkuyorum. Gece gündüz hayvanlarımı düşünüyorum, kafayı yiyeceğim sonunda. Sel, çayın kenarlarını oya oya ahıra kadar yaklaştı.
Neredeyse aramızda 10 metre mesafe kaldı. 12 tane büyükbaş hayvanımız var. Son selde kazlarım, tavuklarım, ahırın önünde bulunan pat pat aracım hepsi sele kapıldı. Hayvanlarımda sele kapılacak diye çok korkuyorum, son yaşanan selde hayvanlarımı zor kurtardım. Bu yüzden gece gündüz burada nöbet tutuyorum. Gece gündüz burasını bekliyorum, kafayı yiyeceğim valla hayvanlarımı sel alacak diye. Samanlarım sele kapıldı, yeniden saman aldım” dedi.

26 KÖYE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

26 KÖYE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR
3-4 gündür bölgede sağanak yağışın etkili olduğunu ve sel afetinin yaşandığını ifade eden Hikmet Aydın ise, “Özellikle gece saatlerinde yaşanan yağmurdan dolayı tekrar büyük bir sel afeti yaşadık. Şu anda bulunduğumuz yol, 26 köyü birbirine bağlayan köylerimizin yoludur. Dün ilçemizde haftalık pazarımız kuruldu. Köylülerimizin ihtiyaçlarını karşıladığı bir gündü.
Ama hiç kimse yaşanan selden dolayı köylerinden ilçe merkezine pazara inemedi. Yollarımız kapalı, şu anda su seviyesinin yüksek olmasından ötürü makineler çalışamıyor. Kızılcakaya köprüsü, Duran köprüsü gibi 9 köprümüz yıkıldı, 22 köyün bağlantısını sağlayan Paşalı köyü sınırları içerisindeki grup yolunda büyük bir heyelan oldu. 11 Ağustos’ta yaşadığımız sel felaketinden sonra dün gece en büyük sel afetini yaşadık” şeklinde konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu
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