KPSS 60, 70, 80 puanla nerelere atanır? İşte KPSS 60, 70, 80 puanla alım yapan yerler!

Sabah saatlerinde açıklanan KPSS sonuçları ile sınava katılım sağlayan adaylar doğru ve yanlış sayısını, KPSS notunu ve sıralamalarını öğrendi. Şimdi ise gözler KPSS tercihlerine çevrildi. Kamu kurumlarında genellikle P3 puanına dikkat ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi gibi kurumlara KPSS ile alım yapılıyor.

KPSS 60, 70, 80 PUANLA NERELERE ATANIR?

KPSS tercihlerinde tavan veya taban puan bulunmuyor. Öte yandan genellikle devlet kurumları 70 puanın altında alım gerçekleştirmiyor. Puanlar, adayların yerleşmek istediği kadroya ya da şehire göre değişiyor.

KPSS P1 PUANIYLA ALIM YAPAN YERLER * Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı * Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı * Bakanlıkların mühendislik kadroları * BİST Uzman Yardımcısı * İller Bankası Uzman Yardımcısı * Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı * Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı

KPSS P2 PUANIYLA ALIM YAPAN YERLER * Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı * Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı * SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis) * Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı * Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı * Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı * Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı