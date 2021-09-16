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  4. KPSS 60, 70, 80 puanla nerelere atanır? İşte KPSS 60, 70, 80 puanla alım yapan yerler!

KPSS 60, 70, 80 puanla nerelere atanır? İşte KPSS 60, 70, 80 puanla alım yapan yerler!

16.09.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları 16 Eylül itibarıyla açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğreniliyor. Sonuçların açıklanmasıyla iş hayatını kamuda sürdürmek isteyen adayların P1, P2, ve P3 puanları belli oldu. Kamu kurumlarına yapılacak alımlarda puanlar kadro, puan türüne göre değişiyor.

Sabah saatlerinde açıklanan KPSS sonuçları ile sınava katılım sağlayan adaylar doğru ve yanlış sayısını, KPSS notunu ve sıralamalarını öğrendi. Şimdi ise gözler KPSS tercihlerine çevrildi. Kamu kurumlarında genellikle P3 puanına dikkat ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi gibi kurumlara KPSS ile alım yapılıyor.

KPSS 60, 70, 80 PUANLA NERELERE ATANIR?

KPSS tercihlerinde tavan veya taban puan bulunmuyor. Öte yandan genellikle devlet kurumları 70 puanın altında alım gerçekleştirmiyor. Puanlar, adayların yerleşmek istediği kadroya ya da şehire göre değişiyor.

KPSS P1 PUANIYLA ALIM YAPAN YERLER

KPSS P1 PUANIYLA ALIM YAPAN YERLER
* Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı * Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı * Bakanlıkların mühendislik kadroları * BİST Uzman Yardımcısı * İller Bankası Uzman Yardımcısı * Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı * Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı

KPSS P2 PUANIYLA ALIM YAPAN YERLER

KPSS P2 PUANIYLA ALIM YAPAN YERLER
* Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı * Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı * SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis) * Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı * Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı * Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı * Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı

KPSS P3 PUANIYLA ALIM YAPAN YERLER

KPSS P3 PUANIYLA ALIM YAPAN YERLER
• Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri) • Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri) • Gümrük Muhafaza Memurluğu • Gümrük Muayene Memurluğu • Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı • Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü • Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü • Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü • T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü • Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü • Petrol İşleri Genel Müdürlüğü • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu • Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü • Orman Genel Müdürlüğü • Gençlik Spor Genel Müdürlüğü • Makina Kimya Endüstrisi • Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma) • TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş) • Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü • Gümrük Müsteşarlığı • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü • Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı
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Anahtar Kelimeler:
sınav KPSS

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