KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı saat kaçta? KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman?

KPSS Alan Bilgisi sınavı için geri sayım devam ediyor. Sınava girecek olan adayların, KPSS Alan Bilgisi sınavına girmek için gerekli olan giriş belgeleri de erişime açıldı. ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden KPSS Alan Bilgisi Sınavına girecek olan adaylar için de bir uyarı yayınlandı. Peki KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman, saat kaçta?
KPSS Alan Bilgisi Sınavı ne zaman?
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 – 8 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi (Hukuk, İktisat, Maliye): 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar (İşletme, Muhasebe, İstatistik): 8 Ağustos 2021, Saat: 10.15’te gerçekleşecek.
ÖABT tarihi ve sınav saati
15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati: 14.45'te gerçekleşecek.
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