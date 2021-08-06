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KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı saat kaçta? KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman?

06.08.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS sınavının ilk oturumunun tamamlanmasının ardından gözler KPSS Alan Bilgisi sınavına çevrildi. KPSS alan bilgisi için geri sayım sürerken, sınav tarihi de merak edilmeye başlandı. ÖSYM’nin açıkladığı sınav takvimine göre Ağustos ayında yapılacak olan KPSS Alan Bilgisi sınavı için adayların heyecanı sürüyor. Peki KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS Alan Bilgisi sınavı için geri sayım devam ediyor. Sınava girecek olan adayların, KPSS Alan Bilgisi sınavına girmek için gerekli olan giriş belgeleri de erişime açıldı. ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden KPSS Alan Bilgisi Sınavına girecek olan adaylar için de bir uyarı yayınlandı. Peki KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman, saat kaçta?

KPSS Alan Bilgisi Sınavı ne zaman?

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 – 8 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi (Hukuk, İktisat, Maliye): 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar (İşletme, Muhasebe, İstatistik): 8 Ağustos 2021, Saat: 10.15’te gerçekleşecek.

ÖABT tarihi ve sınav saati

ÖABT tarihi ve sınav saati
15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati: 14.45'te gerçekleşecek.
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM KPSS
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