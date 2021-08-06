KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı saat kaçta? KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman?

KPSS Alan Bilgisi sınavı için geri sayım devam ediyor. Sınava girecek olan adayların, KPSS Alan Bilgisi sınavına girmek için gerekli olan giriş belgeleri de erişime açıldı. ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden KPSS Alan Bilgisi Sınavına girecek olan adaylar için de bir uyarı yayınlandı. Peki KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman, saat kaçta?