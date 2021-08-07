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  4. KPSS alan bilgisi sınavı zor muydu kolay mıydı? 2021 KPSS A grubu ve öğretmenlik sınav yorumları

KPSS alan bilgisi sınavı zor muydu kolay mıydı? 2021 KPSS A grubu ve öğretmenlik sınav yorumları

07.08.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamuda görev almak isteyen yüz binlerce aday, bugün gerçekleşen KPSS Alan Bilgisi sınavına girdi. 10.00'da başlayan sınavda adaylar, sorulara doğru yanıt vermek için elinden geleni yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen sınav, 7-8 Ağustos tarihlerinde toplamda 3 oturum şeklinde yapılıyor. İşte sınav yorumları...

Yüz binlerce adayın girdiği KPSS Alan Bilgisi sınavı bugün 10.00'da başladı. Yurt genelinde gerçekleştirilen sınavda adaylara 150 dakika içerisinde cevaplamaları için 120 soru soruldu. KPSS Alan Bilgisi sınavının zor mu kolay mı olduğu sınav sonrasında merak ediliyor. İşte sınav yorumları...

KPSS zor muydu kolay mıydı?

KPSS Alan Bilgisi sınavı bugün 10.00'da başladı. 150 dakika sürecek sınavda adaylara 120 soru yöneltildi.
Kamu bünyesinde çalışmaya aday olanların katılım gösterdiği KPSS'nin bitiminde en çok merak edilen konulardan birisi de sınava ilişkin diğer adayların yorumları.
Sınav henüz sona ermedi. Sınavın bitmesinin ardından adayların yorumlarını haberimizde sizlerle paylaşacağız.
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Anahtar Kelimeler:
sınav KPSS
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