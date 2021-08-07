KPSS alan bilgisi sınavı zor muydu kolay mıydı? 2021 KPSS A grubu ve öğretmenlik sınav yorumları

Yüz binlerce adayın girdiği KPSS Alan Bilgisi sınavı bugün 10.00'da başladı. Yurt genelinde gerçekleştirilen sınavda adaylara 150 dakika içerisinde cevaplamaları için 120 soru soruldu. KPSS Alan Bilgisi sınavının zor mu kolay mı olduğu sınav sonrasında merak ediliyor. İşte sınav yorumları...