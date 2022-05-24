KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI 2022! KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar? İşte sınav takvimi ve başvuru kılavuzu!

KPSS başvuru tarihi ile ilgili ayrıntılar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sınava ilişkin bilgiler ÖSYM tarafından paylaşıldı. Kamu Personeli Seçme Sınavına girmek isteyen adayların başvuru tarihlerinde işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Peki KPSS başvuruları ne zaman başlayacak 2022? KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar? 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru tarihleri ve ücretine dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI MI 2022, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek.

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz’da düzenlenecek.

Alan bilgisi ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos’ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek. KPSS DHBT ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.

ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ: KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek. KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek. KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim’de yapılacak. KPSS ortaöğretim oturumu 6 Kasım’da gerçekleştirilecek.