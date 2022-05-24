HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. KPSS başvuruları başladı mı 2022, ne zaman başlayacak? KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar? İşte sınav takvimi!

KPSS başvuruları başladı mı 2022, ne zaman başlayacak? KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar? İşte sınav takvimi!

24.05.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? sorusu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklama ile yanıt buldu. 2022 yılında da lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için ÖSYM tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı yapılacak. Peki KPSS başvuruları ne zaman başlayacak 2022? KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar? İşte Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklama ve sınav takvimi...

KPSS başvuru tarihi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sınava ilişkin bilgiler ÖSYM tarafından paylaşıldı. Kamu Personeli Seçme Sınavına girmek isteyen adayların başvuru tarihlerinde işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Peki KPSS başvuruları ne zaman başlayacak 2022? KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar? 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru tarihleri ve ücretine dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI MI 2022, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek.
KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz’da düzenlenecek.
Alan bilgisi ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos’ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek. KPSS DHBT ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.
ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ: KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek. KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek. KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim’de yapılacak. KPSS ortaöğretim oturumu 6 Kasım’da gerçekleştirilecek.

KPSS LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022?

KPSS LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022?
KPSS 2022 başvuru ücreti ÖSYM tarafından yayımlanacak olan kılavuz ile netlik kazanacak. Geçtiğimiz yıl düzenlenen KPSS lisans ücretleri şu şekildeydi:
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav KPSS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ezeli rakibe gitti! Halil Dervişoğlu'na formayı bile giydirdiler...

Ezeli rakibe gitti! Halil Dervişoğlu'na formayı bile giydirdiler...

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılar

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılar

Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay sözler! Canlı yayın buz kesti

Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay sözler! Canlı yayın buz kesti

Canlı yayında sinirlendiği anlar gündem olmuştu! Kalem fırlatıp bardak kıran Selçuk Tepeli ilk yayınını bakın nasıl açtı

Canlı yayında sinirlendiği anlar gündem olmuştu! Kalem fırlatıp bardak kıran Selçuk Tepeli ilk yayınını bakın nasıl açtı

Kabine sonrası Erdoğan kararları duyurdu!

Kabine sonrası Erdoğan kararları duyurdu!

Rus Rublesi Euro karşısında 7 yılın zirvesinde! Savaşa rağmen nasıl değer kazandı? İşte cevabı

Rus Rublesi Euro karşısında 7 yılın zirvesinde! Savaşa rağmen nasıl değer kazandı? İşte cevabı

İlginizi Çekebilir

Uyanınca şoku yaşadı! Konuşuyor ama kimse onu anlamıyor

Uyanınca şoku yaşadı! Konuşuyor ama kimse onu anlamıyor

Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Onu daha önce böyle görmediniz! Gözyaşlarını tutamadı

Onu daha önce böyle görmediniz! Gözyaşlarını tutamadı

Son hali çok üzdü! "Billur güçlü kadındır"

Son hali çok üzdü! "Billur güçlü kadındır"

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.