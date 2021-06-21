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KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? 2021 KPSS geç başvuru ücretleri belli oldu!

21.06.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sınava girecek kişiler KPSS geç başvuru ücretinin ne kadar olduğunu arama motorlarından sorguluyor.Geç başvurular ÖSYM'nin AİS sayfasından gerçekleştirilecek. "KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. 2021 KPSS geç başvuru ücretleri belli oldu! İşte ayrıntılar...

KPSS geç başvuruları, normal başvuru sürecinde başvuru yapamayan adaylar için ikinci şans. Başvuru ücretlerinin ne kadar olduğu sınava girecek adaylar tarafından araştırılıyor. 2021 KPSS geç başvuru ücretleri belli oldu! Peki KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

KPSS geç başvuru ücreti belli oldu mu?

Lisans, Alan Bilgisi ve ÖABT başvurularının ne yapılacağı belli oldu.
ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Lisans, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarının geç başvuruları 22-23 Haziran'da yapılacak.
Adaylar geç başvurularını ÖSYM, AİS üzerinden gerçekleştirecek.
Başvurular 22 Haziran 2021 Salı saat 10.00'da başlayacak. 23 Haziran 2021 Çarşamba 23.59'da ise başvurular sona erecek. Adayların son başvuru tarihinden önce başvuru yapması gerekmektedir.

BAŞVURU ÖDEMELERİ

BAŞVURU ÖDEMELERİ
Sınava başvuru yapmak isteyenler, geç başvuru ücretini yalnızca ÖSYM kartlı ödeme sistemi olan “odeme.osym.gov.tr” adresinden gerçekleştirmelidir.
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Anahtar Kelimeler:
sınav KPSS
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