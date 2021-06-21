KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? 2021 KPSS geç başvuru ücretleri belli oldu!

KPSS geç başvuruları, normal başvuru sürecinde başvuru yapamayan adaylar için ikinci şans. Başvuru ücretlerinin ne kadar olduğu sınava girecek adaylar tarafından araştırılıyor. 2021 KPSS geç başvuru ücretleri belli oldu! Peki KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...