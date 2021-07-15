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KPSS ile 110 itfaiye ve zabıta memuru alımı: İtfaiye ve Zabıta alımı başvuruları ne zaman?

15.07.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Büyükşehir Belediyesi, KPSS puanı ile İtfaiye ve Zabıta alımı yapacağını açıkladı. KPSS’den 70 puan alan 110 kişiye memur istihdamı sağlanacağını açıklayan Samsun Belediyesi’nin bu ilanına çok sayıda kişi başvuruda bulundu. Özellikle pandemi döneminde yoğun bir iş arayışı içerisinde bulunan vatandaşlar için umut olan İtfaiye ve Zabıta alımı araştırılıyor. İşte 110 İtfaiye ve Zabıta memur alımı için başvuru tarihleri…

Samsun Büyükşehir Belediyesi, bünyesine 110 Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alımı yapacağını duyurdu. Bu duyurudan sonra ise birçok vatandaş, ilan için başvuru şartlarını ve tarihlerini araştırmaya başladı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilecek kişilerde aranan şartlardan biri de KPSS puanının 70 olması. Samsun Belediyesi, 70 puan alan kişilere İtfaiye eri ve Zabıta memuru olarak istihdam sağlanacağını açıkladı. İşte 110 110 itfaiye ve zabıta memuru alımı için başvuru tarihleri…

KPSS ile 110 itfaiye ve zabıta memuru alımı başvuru şartları

Türk Vatandaşı olmak ve kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
Erkek adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak ve ilan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

KPSS ile 110 itfaiye ve zabıta memuru alımı başvuru tarihleri ne zaman?

KPSS ile 110 itfaiye ve zabıta memuru alımı başvuru tarihleri ne zaman?
Adaylar, 16 – 20 Temmuz tarihleri arasında mesai günleri içerisinde gerekli belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere, Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri Denizevleri Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı No:27 Atakum/Samsun adresine şahsen müracaat ederek başvurabileceklerdir.
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memur alımı

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