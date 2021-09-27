HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim branş sıralamaları! ÖSYM, sıralamaları güncelledi

KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim branş sıralamaları! ÖSYM, sıralamaları güncelledi

27.09.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi tarafından, sosyal medya üzerinden KPSS sıralamalarına ilişkin açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada KPSS sıralamalarının güncellendiği bilgisi yer aldı. KPSS'ye giren adayların, sıralama sonuçlarını nereden öğrenebilecekleri belirtildi. İşte merak edilenler...

ÖSYM tarafından, KPSS branş sıralamalarının belli olduğuna ilişkin açıklama geldi. Bunun ardından adaylar konunun detayını araştırmaya başladı. KPSS branş sıralamalarının ÖSYM'nin internet adresinden öğrenileceği belirtildi. Söz konusu açıklamada, "2020 Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. " ifadelerine yer verildi.

KPSS LİSANS, ÖNLİSANS VE ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMALARI

KPSS branş sıralamalarını sorgulamak isteyen adaylar ÖSYM'nin " https://ais.osym.gov.tr" adresine erişim sağlayacak.
Adaylar söz konusu adrese T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapabilir.
Söz konusu açıklamada, "MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaların devamında, branş bazı hakkında teknik açıklamalara "https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/KPSS/teknikaciklama27092021.pdf" adresinden ulaşılabileceği belirtildi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM KPSS

En Çok Okunan Haberler

İkinci Dünya Savaşı'ndan bir ilk! En düşük oy oranını aldı

İkinci Dünya Savaşı'ndan bir ilk! En düşük oy oranını aldı

Yunanistan'ın Girit Adası'nda deprem

Yunanistan'ın Girit Adası'nda deprem

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Gram altın yeniden kritik seviyeyi gördü

Gram altın yeniden kritik seviyeyi gördü

Flaş iddia: Muhalefetin ortak adayı İlhan Kesici

Flaş iddia: Muhalefetin ortak adayı İlhan Kesici

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Taliban'dan korkunç infazlar! Cesetleri vince astılar

Taliban'dan korkunç infazlar! Cesetleri vince astılar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ağzına yılan sokan çiftçinin sonu kötü bitti

Ağzına yılan sokan çiftçinin sonu kötü bitti

Bolu'yu karıştıran 'erotik shop' mühürlendi

Bolu'yu karıştıran 'erotik shop' mühürlendi

Binlerce kişiyi dolandırdılar! En az 165 milyonluk vurgun

Binlerce kişiyi dolandırdılar! En az 165 milyonluk vurgun

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.