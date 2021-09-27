KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim branş sıralamaları! ÖSYM, sıralamaları güncelledi

ÖSYM tarafından, KPSS branş sıralamalarının belli olduğuna ilişkin açıklama geldi. Bunun ardından adaylar konunun detayını araştırmaya başladı. KPSS branş sıralamalarının ÖSYM'nin internet adresinden öğrenileceği belirtildi. Söz konusu açıklamada, "2020 Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. " ifadelerine yer verildi.

KPSS LİSANS, ÖNLİSANS VE ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMALARI

KPSS branş sıralamalarını sorgulamak isteyen adaylar ÖSYM'nin " https://ais.osym.gov.tr" adresine erişim sağlayacak.

Adaylar söz konusu adrese T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapabilir.

Söz konusu açıklamada, "MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.