KPSS ÖABT kaçta başlayacak, kaçta bitecek? KPSS ÖABT ne kadar sürecek?

Kamuda öğretmenlik yapmak isteyen adaylar 2021 KPSS ÖABT oturumu detaylarını merak ediyor. KPSS ÖABT sınavının başlangıç saati dışında sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da araştırılan konulardan. Peki KPSS ÖABT kaçta başlayacak?

KPSS KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

KPSS ÖABT sınav tarihi için geri sayım sürerken, KPSS ÖABT sınavının saati ve detayları merak ediliyor. Adaylar geçtiğimiz haftalarda düzenlenen KPSS sınavlarının sonrasında KPSS ÖABT sınavını takip etmeye koyuldu.

Adayların sınava girerken KPSS sınav giriş belgeleri kontrol edilecek ve sınava girecekleri yer bilgisini göstermekte olan Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden temin edilebilecek.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi yani ÖABT oturumu 15 Ağustos tarihinde uygulanacak. 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-ÖABT sınavında adaylar sabah oturumu için saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra gerçekleşecek olanoturumu için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.