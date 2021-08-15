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KPSS ÖABT kaçta başlayacak, kaçta bitecek? KPSS ÖABT ne kadar sürecek?

15.08.2021 02:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM tarafından düzenlenen 2021 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ÖABT oturumu kamuda memur olmak isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. KPSS sınavı sonrası KPSS ÖABT sınavının başlangıç saati ve detayları araştırılıyor. Peki KPSS ÖABT kaçta başlayacak, kaçta bitecek? KPSS ÖABT ne kadar sürecek? İşte ayrıntılar...

Kamuda öğretmenlik yapmak isteyen adaylar 2021 KPSS ÖABT oturumu detaylarını merak ediyor. KPSS ÖABT sınavının başlangıç saati dışında sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da araştırılan konulardan. Peki KPSS ÖABT kaçta başlayacak?

KPSS KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

KPSS ÖABT sınav tarihi için geri sayım sürerken, KPSS ÖABT sınavının saati ve detayları merak ediliyor. Adaylar geçtiğimiz haftalarda düzenlenen KPSS sınavlarının sonrasında KPSS ÖABT sınavını takip etmeye koyuldu.
Adayların sınava girerken KPSS sınav giriş belgeleri kontrol edilecek ve sınava girecekleri yer bilgisini göstermekte olan Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden temin edilebilecek.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi yani ÖABT oturumu 15 Ağustos tarihinde uygulanacak. 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-ÖABT sınavında adaylar sabah oturumu için saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra gerçekleşecek olanoturumu için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ayrıca takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilerek duyurulacak.
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Anahtar Kelimeler:
sınav KPSS
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