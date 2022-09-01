KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI BAŞLADI MI? KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar, işlem nasıl yapılır, son başvuru tarihi ne zaman?

KPSS ortaöğretim başvuruları için birçok kişi arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. ÖSYM'den yapılan açıklamanın ayrıntıları merak konusu oldu. Birçok kişi internette "KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar, işlem nasıl yapılır, son başvuru tarihi ne zaman?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. KPSS ortaöğretim başvuru işlemlerine ilişkin merak edilenler haberimizde...
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2022?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesinin Aday İşlemleri Sistemi kısmında gerekli bilgileri doldurduğunuzda ve KPSS başvuru ücretini ödediğinizde başvurunuz geçerli oluyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS ortaöğretim başvuru ücreti, başvuru kılavuzu yayımlandığında açıklanmış olacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; KPSS Ortaöğretim için başvuru alımı 13 Eylül'e kadar sürecek. KPSS ortaöğretim oturumunun 6 Kasım'da gerçekleştirileceği açıklandı.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak sınavın sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.
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