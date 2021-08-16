KPSS sonuçları açıklandı mı? 2021 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

15 Ağustos'ta gerçekleşen KPSS sınavı sonuçları sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. KPSS ÖABT sınavı 15 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşmişti. Peki KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2021-KPSS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Dün gerçekleşen KPSS ÖABT sınavı sonrası adaylar sonuçlar için beklemeye koyuldu.

Sınava girmiş olan vatandaşlar konuyu araştırırken, KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takvimine göre belli oldu.

16 EYLÜL'DE İLAN EDİLECEK Buna göre KPSS Lisans Sınav sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. Söz konusu sonuçlara ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden erişilebilecek.

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK? Sınava giren adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile beraber ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Ayrıca bir sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.