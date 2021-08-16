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KPSS sonuçları açıklandı mı? 2021 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

16.08.2021 02:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 KPSS sonuçları sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. Söz konusu oturumların tamamlanmasıyla beraber kamuda memur olmak isteyen vatandaşlar sonuçları merak ediyor. Peki KPSS sonuçları açıklandı mı? 2021 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

15 Ağustos'ta gerçekleşen KPSS sınavı sonuçları sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. KPSS ÖABT sınavı 15 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşmişti. Peki KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2021-KPSS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Dün gerçekleşen KPSS ÖABT sınavı sonrası adaylar sonuçlar için beklemeye koyuldu.
Sınava girmiş olan vatandaşlar konuyu araştırırken, KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takvimine göre belli oldu.

16 EYLÜL'DE İLAN EDİLECEK

16 EYLÜL'DE İLAN EDİLECEK
Buna göre KPSS Lisans Sınav sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. Söz konusu sonuçlara ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden erişilebilecek.

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Sınava giren adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile beraber ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Ayrıca bir sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
Sonuç bilgilerinde ise adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ile KPSS puanları bulunacak.
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav KPSS
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