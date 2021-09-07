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KPSS sonuçları açıklandı mı? 2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

07.09.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS sınavı sonrası adaylar KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Ağustos ayında gerçekleşmiş olan KPSS sınavlarına katılım gösteren adaylar için ÖSYM tarafından tarih verildi. Peki KPSS sonuçları açıklandı mı? 2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

KPSS sınavınnı ardından 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav sonuçları merak ediliyor. Binlerce adayın katıldığı sınav Ağustos ayında gerçekleşmişti. Sonuçların nasıl ve nereden öğrenileceği de merak konusu oldu. Peki KPSS sonuçları açıklandı mı?

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adayların ilgiyle takip ettiği KPSS lisans sınavlarının tamamlanmasının ardından sonuçlar merak ediliyor.
4 ayrı tarihte gerçekleştirilmiş olan KPSS sınavları sonrası adaylarda sonuç heyecanı başladı.
ÖSYM'nin 2021 sınav takviminde konuyla ilgili bilgiler yer aldı ve KPSS sonuçlarının ilan tarihi yayımlandı.
KPSS sonuçları açıklanan bilgiler kapsamında 16 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
İlan sonrası adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav KPSS
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