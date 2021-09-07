KPSS sonuçları açıklandı mı? 2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

KPSS sınavınnı ardından 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav sonuçları merak ediliyor. Binlerce adayın katıldığı sınav Ağustos ayında gerçekleşmişti. Sonuçların nasıl ve nereden öğrenileceği de merak konusu oldu. Peki KPSS sonuçları açıklandı mı?