KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları nasıl sorgulanır?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen KPSS lisans sınavında binlerce aday ter döktü. Adaylar en son gerçekleşen KPSS ÖABT sınav sonucunu beklemeye başladı. KPSS sonuçları T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM Aday Şifresi ile ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranından görüntüleniyor. İşte KPSS sonuç sorgulama linki...

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

Adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanması sağlanmak üzere ÖSYM tarafından “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemi hizmete sunulmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.