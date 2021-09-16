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KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları nasıl sorgulanır?

16.09.2021 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş hayatını kamuda sürdürmek isteyen binlerce aday Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılım gösterdi. Sınavın ardından gözler, ÖSYM tarafından belirtilen KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. KPSS sonuçları, ÖSYM'nin internet adresi üzerinden sorgulanıyor. İşte merak edilenler...

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen KPSS lisans sınavında binlerce aday ter döktü. Adaylar en son gerçekleşen KPSS ÖABT sınav sonucunu beklemeye başladı. KPSS sonuçları T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM Aday Şifresi ile ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranından görüntüleniyor. İşte KPSS sonuç sorgulama linki...

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS sonuçları ÖSYM tarafından bugün (16 Eylül) açıklanacak.

KPSS SONUÇ SORGULAMA

KPSS SONUÇ SORGULAMA
KPSS sonuçları açıklandığında, sınava katılım sağlayan adaylar sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr/" internet adresi üzerinden öğrenecek. Sınav sonucu T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM Aday Şifresi ile öğrenilecek.
Sınav sonuç belgesi basılıp adayların adreslerine gönderilmeyecek. KPSS sonuç bilgilerinde adayların testlerde verdiği doğru ve yanlış cevap sayıları, KPSS puanları yer alacak.
İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
Adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanması sağlanmak üzere ÖSYM tarafından “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemi hizmete sunulmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
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Anahtar Kelimeler:
sınav KPSS

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