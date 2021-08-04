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KPSS sonuçları için tarih belli oldu: 2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

04.08.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Kurumu (ÖSYM) tarafından geçtiğimiz Pazar günü tamamlanan KPSS sınavının ardından, adayların gözü KPSS sonuçlarına çevrildi. KPSS A Grubu Genel Yetenek – Genel Kültür / Eğitim Bilimleri sınavının 1 Ağustos Pazar günü tamamlanmasının ardından, sınava giren adaylar KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyişine başladı. Peki 2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmen olarak kadroya girmek isteyen adayların 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. ÖSYM takviminin açıklanmasıyla beraber, KPSS sonuçlarının da ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki, 2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu.
Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecek.
Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

KPSS sonuçları sorgulama sayfası

KPSS sonuçları sorgulama sayfası
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır.
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM Öğretmen KPSS
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