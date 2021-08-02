KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sonuçları ne zaman belli olacak?

KPSS, 1 Ağustos 2021 Pazar günü gerçekleşti. Söz konusu sınava katılım gösteren binlerce aday, sınavda soruları doğru yanıtlamak için elinden geleni yapmaya çalıştı. A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumlarına katılan adaylar şimdi de sınav sonucunun ne zaman açıklanacağına ilişkin araştırma yapıyor. İşte merak edilenler...

KPSS sonuçları ne zaman?

KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve nereden kontrol edileceği belli oldu.

Binlerce adayın katılım gösterdiği KPSS sonuçlarının 16 Eylül'de açıklanacağı duyuruldu. Sınav sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfasından öğrenilecek.

Sınav sonucunu sorgulamak isteyen adaylar T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden sorgulama yapacak.

Elektronik ortamda görüntülenen sınav sonucu posta yoluyla eve gönderilmeyecek.