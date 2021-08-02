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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sonuçları ne zaman belli olacak?

02.08.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları geçtiğimiz hafta sonu düzenlenmişti. Sınava giren adayların gözleri KPSS sonuçlarına ilişkin yapılacak açıklamaya çevrildi. ÖSYM tarafından gerçekleşen sınava binlerce aday katılım gösterdi. Sonuçların ne zaman açıklanacağı ise ÖSYM tarafından duyuruldu.

KPSS, 1 Ağustos 2021 Pazar günü gerçekleşti. Söz konusu sınava katılım gösteren binlerce aday, sınavda soruları doğru yanıtlamak için elinden geleni yapmaya çalıştı. A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumlarına katılan adaylar şimdi de sınav sonucunun ne zaman açıklanacağına ilişkin araştırma yapıyor. İşte merak edilenler...

KPSS sonuçları ne zaman?

KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve nereden kontrol edileceği belli oldu.
Binlerce adayın katılım gösterdiği KPSS sonuçlarının 16 Eylül'de açıklanacağı duyuruldu. Sınav sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfasından öğrenilecek.
Sınav sonucunu sorgulamak isteyen adaylar T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden sorgulama yapacak.
Elektronik ortamda görüntülenen sınav sonucu posta yoluyla eve gönderilmeyecek.
Sonuç bilgilerinde, sınavda yapılan doğru ve yanlış sayısı ve KPSS puanları yer alacak.
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Anahtar Kelimeler:
sınav KPSS

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