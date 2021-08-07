KPSS soruları ve cevapları açıklandı mı? 2021 KPSS alan bilgisi soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

KPSS Alan Bilgisinin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan 1. oturum 7 Ağustos 10.15'te gerçekleşti. Hukuk, iktisat ve maliye testlerinden oluşan 2. oturum ise saat 14.45'te yapıldı. Sınavın ardından kamu personeli adayları sınav sorularının ve cevaplarının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmaya koyuldu.
KPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı?
Bugün gerçekleşen KPSS alan bilgisi sınavı soruları ve cevaplarını ÖSYM henüz açıklamadı. Sınav soruları ve cevapları genellikle 1 veya 2 gün içinde adaylarla paylaşılıyor.
İşletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan 3. oturum 8 Ağustos Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS 2021 sonuçları 16 Eylül 2021'de belli olacak. Sonuçlar, ÖSYM sonuç sayfası üzerinden görüntülenecek.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenecek.
Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayın evine posta yolu ile gönderilmeyecek.
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