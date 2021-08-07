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  4. KPSS soruları ve cevapları açıklandı mı? 2021 KPSS alan bilgisi soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

KPSS soruları ve cevapları açıklandı mı? 2021 KPSS alan bilgisi soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

07.08.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS Alan Bilgisi 1. oturum 7 Ağustos 10.15'te gerçekleşti. 2. oturum ise bugün 14.45'te yapıldı. Sınavın sona ermesinin ardından yüz binlerce kamu personeli adayı gözlerini, sınav sorularını ve cevaplarını yayınlayacak ÖSYM'ye çevirdi. Adaylar sınav sonuçları açıklanmadan önce sorulara ve cevaplara bakarak notlarını aşağı yukarı tahmin etmek istiyor.

KPSS Alan Bilgisinin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan 1. oturum 7 Ağustos 10.15'te gerçekleşti. Hukuk, iktisat ve maliye testlerinden oluşan 2. oturum ise saat 14.45'te yapıldı. Sınavın ardından kamu personeli adayları sınav sorularının ve cevaplarının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmaya koyuldu.

KPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı?

Bugün gerçekleşen KPSS alan bilgisi sınavı soruları ve cevaplarını ÖSYM henüz açıklamadı. Sınav soruları ve cevapları genellikle 1 veya 2 gün içinde adaylarla paylaşılıyor.
İşletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan 3. oturum 8 Ağustos Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS 2021 sonuçları 16 Eylül 2021'de belli olacak. Sonuçlar, ÖSYM sonuç sayfası üzerinden görüntülenecek.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenecek.
Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayın evine posta yolu ile gönderilmeyecek.
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav KPSS
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