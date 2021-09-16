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KPSS tercihleri ne zaman başlayacak 2021? KPSS lisans tercih tarihleri belli oldu mu?

16.09.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 KPSS oturumları ÖSYM tarafından ağustos ayında gerçekleştirildi. KPSS sonuçları 16 Eylül 2021 Perşembe itibarıyla açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden sorgulanıyor. Sonuçların ardından adayların gözleri KPSS tercihlerine ilişkin yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte merak edilenler...

Oturumları ağustos ayında gerçekleşen KPSS sonuçları bugün açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile öğrenebilir. KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler lisans tercih tarihlerine çevrildi. İşte detaylar...

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS lisans tercih tarihlerine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Alım yapılacak kadrolara göre tercih kılavuzları yayınlanacak.
KPSS tercih sonuçlarına ilişkin ÖSYM tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevapsayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama vestandart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince,Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan YabancıDil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulanKPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınanYDS/e-YDS sonucu (2021 yılında 2021-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2021 e-YDSsonucu) kullanılacaktır.
KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgiliyılın YDS/1/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalamave standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adaylarınyabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve buadaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancıdil standart puanı hesaplanmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirmedışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarınıkullanacaklardır.
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Anahtar Kelimeler:
sınav KPSS

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