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Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatından detaylar! İngiltere tarihinin en uzun tahtta kalan kalan hükümdarı oldu, 15 başbakan gördü

08.09.2022 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere tarihinin "en uzun süre tahtta kalan monarkı" olan Kraliçe 2. Elizabeth, 70 yıllık görev süresi boyunca 15 İngiltere başbakanı gördü. Babası Kral 6. George'un 1952'de ölümünü takiben 26 yaşında tahta çıkan Kraliçe Elizabeth, hayatı boyunca dünyanın en merak edilen figürlerinden biri oldu. Elizabeth'in tam adı ise "Elizabeth Alexandra Mary Windsor"

Yaklaşık bir asra tanıklık eden Kraliçe 2. Elizabeth, 96 yaşında yaşamını yitirdi. 21 Nisan 1926'da Londra'nın Mayfair semtinde Bruton Sokağı'ndaki 17 numaralı dairede dünyaya geldi. Elizabeth, 6 Şubat 1952'de babasının ölümü üzerine kraliçe olmuş, 2 Haziran 1953'te resmi törenle taç giymişti.

Kraliçe, İngiltere tarihinin "en uzun süre tahta kalan hükümdarı" unvanını elde etmişti.

İŞTE KRALİÇE ELIZABETH'İN HAYATINDAN DETAYLAR

İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere tarihinin "en uzun süre tahtta kalan monarkı" olan Kraliçe 2. Elizabeth, 70 yıllık görev süresi boyunca 15 İngiltere başbakanı gördü.
21 Nisan 1926'da Londra'nın Mayfair semtinde Bruton Sokağı'ndaki 17 numaralı dairede dünyaya gelen ve 6 Şubat 1952'de babasının ölümü üzerine kraliçe olan Elizabeth'in tam adı "Elizabeth Alexandra Mary Windsor".
Ailesinin küçükken "Lilibet" diye seslendiği ve evde özel eğitim verdiği Elizabeth'in, hayvanları çok sevdiği, özellikle atlara ve köpeklere özel ilgisinin olduğu biliniyor.
Babası Kral 6. George'un 1952'de ölümünü takiben 26 yaşında tahta çıkan Kraliçe Elizabeth, 2 Haziran 1953'te ise resmi törenle taç giydi.
Kraliçe Elizabeth, İngiliz Monarşisinde 70 yıllık hükümdarlığıyla, "İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı" unvanına sahip oldu.
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Anahtar Kelimeler:
Kraliçe Elizabeth
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