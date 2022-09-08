Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatından detaylar! İngiltere tarihinin en uzun tahtta kalan kalan hükümdarı oldu, 15 başbakan gördü

Yaklaşık bir asra tanıklık eden Kraliçe 2. Elizabeth, 96 yaşında yaşamını yitirdi. 21 Nisan 1926'da Londra'nın Mayfair semtinde Bruton Sokağı'ndaki 17 numaralı dairede dünyaya geldi. Elizabeth, 6 Şubat 1952'de babasının ölümü üzerine kraliçe olmuş, 2 Haziran 1953'te resmi törenle taç giymişti.

İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere tarihinin "en uzun süre tahtta kalan monarkı" olan Kraliçe 2. Elizabeth, 70 yıllık görev süresi boyunca 15 İngiltere başbakanı gördü.

21 Nisan 1926'da Londra'nın Mayfair semtinde Bruton Sokağı'ndaki 17 numaralı dairede dünyaya gelen ve 6 Şubat 1952'de babasının ölümü üzerine kraliçe olan Elizabeth'in tam adı "Elizabeth Alexandra Mary Windsor".

Ailesinin küçükken "Lilibet" diye seslendiği ve evde özel eğitim verdiği Elizabeth'in, hayvanları çok sevdiği, özellikle atlara ve köpeklere özel ilgisinin olduğu biliniyor.