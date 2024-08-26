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  4. 'Kritik öneme sahip' Sağlıklı beyin için 10 süper gıda! Alzheimer riskini azaltıyor, beyni zırh gibi güçlendiriyor

'Kritik öneme sahip' Sağlıklı beyin için 10 süper gıda! Alzheimer riskini azaltıyor, beyni zırh gibi güçlendiriyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
26.08.2024 07:35
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Hafızayı güçlendirmek ve beyin sağlığını destekleyici besinler tüketmek ileriki yaşlarda bilişsel sorunların oluşmasının riskini azaltmaya yardımcı olabiliyor. Hafıza Merkezi Diyetisyeni Beyza Tağraf, beyin sağlığını korumak için günlük beslenmeye eklenmesi gereken süper gıdaları açıkladı. Yaban mersininden somon balığına, cevizden zeytinyağına kadar birçok besin, beyin fonksiyonlarını destekleyebilir venörodejeneratif hastalıkların riskini azaltabilir.

Hafıza Merkezi Diyetisyeni Beyza Tağraf, beyin sağlığının yaşam boyu korunması gereken kritik bir alan olduğunu ve doğru beslenme ile beyin fonksiyonlarının desteklenebileceğini belirtti. Diyetisyen Tağraf, bilimsel olarak desteklenen ve günlük beslenmeye eklenmesi gereken süper gıdaları sıralayarak, bu besinlerin beyin sağlığını nasıl koruyabileceğini venörodejeneratif hastalıkların riskini nasıl azaltabileceğini açıkladı. İşte beyin sağlığına katkı sağlayan süper gıdalar...

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SAĞLIKLI BEYİN İÇİN 10 SÜPER GIDA

YABAN MERSİNİ

YABAN MERSİNİ
Yüksekpolifenoliçeriği sayesinde yaban mersini, antioksidan kapasitesiyle beyin sağlığını koruma potansiyeline sahiptir. Özellikle hafıza ve öğrenme yeteneklerini iyileştirebilir ve Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatabilir.

KARADUT

KARADUT

Karadut, antosiyaninlerbakımından zengin olup antioksidan özellikleriyle beyin hücrelerini koruyabilir ve bilişsel işlevleri destekleyebilir.

CEVİZ

CEVİZ
Omega-3 yağ asitleri,polifenollerve vitamin E gibi besin öğeleri açısından zengin ceviz, beyin sağlığını korumak için önemli bir bileşendir. Bu besinlerin kombinasyonu,nörodejeneratif hastalıkların gelişimini önlemede etkili olabilir.

SOMON

SOMON
EPA ve DHA gibi omega-3 yağ asitleri bakımından zengin somon, beyin hücre zarı sağlığını korur ve sinir iletimini iyileştirir. Böylece bilişsel işlevlerin sürdürülmesine yardımcı olabilir ve Alzheimer gibi hastalıkların gelişimini azaltabilir.

ZEYTİNYAĞI

ZEYTİNYAĞI
Zeytinyağı, monounsaturatedyağ asitleri ve antioksidanlar bakımından zengindir. Anti-inflamatuaretkileri sayesinde beyin sağlığını destekler ve Alzheimer hastalığının oluşum riskini azaltabilir.
Anahtar Kelimeler:
Beyin
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