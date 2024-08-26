'Kritik öneme sahip' Sağlıklı beyin için 10 süper gıda! Alzheimer riskini azaltıyor, beyni zırh gibi güçlendiriyor

Hafıza Merkezi Diyetisyeni Beyza Tağraf, beyin sağlığının yaşam boyu korunması gereken kritik bir alan olduğunu ve doğru beslenme ile beyin fonksiyonlarının desteklenebileceğini belirtti. Diyetisyen Tağraf, bilimsel olarak desteklenen ve günlük beslenmeye eklenmesi gereken süper gıdaları sıralayarak, bu besinlerin beyin sağlığını nasıl koruyabileceğini venörodejeneratif hastalıkların riskini nasıl azaltabileceğini açıkladı. İşte beyin sağlığına katkı sağlayan süper gıdalar... Önceki İçerik Sonraki İçerik

SAĞLIKLI BEYİN İÇİN 10 SÜPER GIDA

YABAN MERSİNİ Yüksekpolifenoliçeriği sayesinde yaban mersini, antioksidan kapasitesiyle beyin sağlığını koruma potansiyeline sahiptir. Özellikle hafıza ve öğrenme yeteneklerini iyileştirebilir ve Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatabilir.

KARADUT Karadut, antosiyaninlerbakımından zengin olup antioksidan özellikleriyle beyin hücrelerini koruyabilir ve bilişsel işlevleri destekleyebilir.

CEVİZ Omega-3 yağ asitleri,polifenollerve vitamin E gibi besin öğeleri açısından zengin ceviz, beyin sağlığını korumak için önemli bir bileşendir. Bu besinlerin kombinasyonu,nörodejeneratif hastalıkların gelişimini önlemede etkili olabilir.

SOMON EPA ve DHA gibi omega-3 yağ asitleri bakımından zengin somon, beyin hücre zarı sağlığını korur ve sinir iletimini iyileştirir. Böylece bilişsel işlevlerin sürdürülmesine yardımcı olabilir ve Alzheimer gibi hastalıkların gelişimini azaltabilir.