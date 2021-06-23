HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kronik hasta, hamile ve 60 yaş üzerine idari izin ne zaman bitecek? İdari izinler kalktı mı?

Kronik hasta, hamile ve 60 yaş üzerine idari izin ne zaman bitecek? İdari izinler kalktı mı?

23.06.2021 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından alınan yeni kararlar merak konusu oldu. Kademeli normalleşme sürecinde atılan adımlardan sonra idari izin ne zaman biteceği araştırılmaya başlandı. Peki Kronik hasta, hamile ve 60 yaş üzerine idari izin ne zaman bitecek? İdari izinler kalktı mı? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından idari izinler merak edilmeye başlandı. Alınan yani kararların 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren uygulanacağı söylenirken, Kronik hasta, hamile ve 60 yaş üzerine verilen idari izin ne zaman biteceği araştırılıyor. Peki İdari izinler kalktı mı? İşte ayrıntılar...

İdari izinler kalktı mı?

Kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan esnek çalışma saatlerinin yanı sıra idari izinlerin yeni kararlarından ardından kalkıp, kalkmadığı merak ediliyor.

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE YENİ ADIMLAR ATILDI

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE YENİ ADIMLAR ATILDI
Haziran ayında geçilen kademeli normalleşme kararlarının ardından dün düzenlenen Kabine Toplantısı ile yeni adımlar atıldı.

TEMMUZ AYI KARARLARI BELLİ OLDU

TEMMUZ AYI KARARLARI BELLİ OLDU
Temmuz ayında uygulanmaya başlanacağı açıklanan yeni kararlar arasında kamu, kurum ve kuruluşlarının çalışma saatlerinin düzenleneceği de duyuruldu.

KAMU KURUMLARINDA NORMAL MESAİYE GEÇİLECEK

KAMU KURUMLARINDA NORMAL MESAİYE GEÇİLECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Kamu ve özel sektördeki iş ve işlemlerin tamamında Sağlık Bakanlığının hazırladığı salgın yönetimi ve çalışma rehberlerine uyulması hassasiyetle takip edilecektir. HES Kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. " ifadelerini kullandı.

İDARİ İZİNLER KALKACAK MI?

İDARİ İZİNLER KALKACAK MI?
Bu açıklamanın ardından kamu kurumlarında çalışan hamile, kronik hasta ve 65 yaş üstü vatandaşların kullandıkları idari izinlerin son bulup bulmadığı merak konusu oldu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kabine Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

İçi para dolu notu okuyunca şaşkına döndü: Dikkatli aç ve oku!

İçi para dolu notu okuyunca şaşkına döndü: Dikkatli aç ve oku!

Yerli aşının adı belli oldu: TURKOVAC

Yerli aşının adı belli oldu: TURKOVAC

Alişan'ı yıkan haber! Entübe edildi

Alişan'ı yıkan haber! Entübe edildi

Cansu Taşkın'ın makyajsız hali şoke etti!

Cansu Taşkın'ın makyajsız hali şoke etti!

Aşılama hızlanmışken... Yeni tehlike!

Aşılama hızlanmışken... Yeni tehlike!

Bir saadet zinciri vurgunu daha! İki yılda topladıkları para dudak uçuklattı

Bir saadet zinciri vurgunu daha! İki yılda topladıkları para dudak uçuklattı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ağlayarak savunma yaptı

Ağlayarak savunma yaptı

Kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi: Her yerde yağmur var, bir tek burada yok

Kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi: Her yerde yağmur var, bir tek burada yok

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.