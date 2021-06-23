Kronik hasta, hamile ve 60 yaş üzerine idari izin ne zaman bitecek? İdari izinler kalktı mı?

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından idari izinler merak edilmeye başlandı. Alınan yani kararların 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren uygulanacağı söylenirken, Kronik hasta, hamile ve 60 yaş üzerine verilen idari izin ne zaman biteceği araştırılıyor. Peki İdari izinler kalktı mı? İşte ayrıntılar...

İdari izinler kalktı mı?

Kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan esnek çalışma saatlerinin yanı sıra idari izinlerin yeni kararlarından ardından kalkıp, kalkmadığı merak ediliyor.

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE YENİ ADIMLAR ATILDI Haziran ayında geçilen kademeli normalleşme kararlarının ardından dün düzenlenen Kabine Toplantısı ile yeni adımlar atıldı.

TEMMUZ AYI KARARLARI BELLİ OLDU Temmuz ayında uygulanmaya başlanacağı açıklanan yeni kararlar arasında kamu, kurum ve kuruluşlarının çalışma saatlerinin düzenleneceği de duyuruldu.

KAMU KURUMLARINDA NORMAL MESAİYE GEÇİLECEK Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Kamu ve özel sektördeki iş ve işlemlerin tamamında Sağlık Bakanlığının hazırladığı salgın yönetimi ve çalışma rehberlerine uyulması hassasiyetle takip edilecektir. HES Kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. " ifadelerini kullandı.