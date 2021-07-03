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  4. Küçükçekmece Gölü ölü balıkla doldu! Binlercesi sahile vurdu

Küçükçekmece Gölü ölü balıkla doldu! Binlercesi sahile vurdu

03.07.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece Gölü'nden iki gün yayılan koku ardından sahile vuran binlerce ölü balık bölgede endişeye neden oldu.

Avcılar'daki Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan Küçükçekmece sahil kesiminde ve özellikle Kuruçeşme ile Paşaeli Parkı'nın arkasındaki alanda da dalgalar binlerce balık ölüsünü kıyıya ulaştırdı.

Sabah yürüyüşüne çıkanlar ölü balıkları bir birlerine endişe ile gösterirken, geçen yıl da yine aynı dönemde olduğu gibi balıkların toplu ölümlerinden endişe duyduklarını söyledi.

KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ SAHİLİ ÖLÜ BALIK DOLU

Gölün sahilden 100 metreye yakın bölümünün kahverengi, ilerisinin ise mavi renkte olduğu görüldü. Gölün tabanındaki hareketlenmelerin sudaki oksijeni azalttığını bunun sonucunda ölümler görüldüğü ifade edilirken sahilde kıyıya vuran balıkların yanı sıra çok miktarda çöp de olduğu dikkat çekti.
Avcılar Kent Konseyi, Küçükçekmece Gölü sahilinde çok sayıda ölü balık ve yengecin vurduğunu, bu durumun daha büyük bir çevre felaketine dönmemesi için ve insan sağlığını tehdit etmemesi için biran önce bertaraf edilmesi gerektiğini bildirdi.
Yapılan açıklamada, gölün farklı noktalarından İSKİ ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gölden numuneler alındığı belirtilinrken, "Alınan numunelerin sonuçlarının ivedilikle yapılıp, kamuoyuna açıklanması ve gerekli tedbirlerin artık hiç bekletilmeden yapılması çok önem arz etmektedir. Küçükçekmece Gölü için; Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere, İBB, ilçe belediyeleri ve diğer ilgili tüm kurum ve kuruluşlar koordineli bir şekilde göl içinde temizlik faaliyetlerine başlamalı,göl içi ve çevresi için kalıcı çevresel projeler belirlenip bu projeler artık bekletilmeden hayata geçirilmelidir" denildi.
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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