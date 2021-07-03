Küçükçekmece Gölü ölü balıkla doldu! Binlercesi sahile vurdu

Avcılar'daki Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan Küçükçekmece sahil kesiminde ve özellikle Kuruçeşme ile Paşaeli Parkı'nın arkasındaki alanda da dalgalar binlerce balık ölüsünü kıyıya ulaştırdı. Sabah yürüyüşüne çıkanlar ölü balıkları bir birlerine endişe ile gösterirken, geçen yıl da yine aynı dönemde olduğu gibi balıkların toplu ölümlerinden endişe duyduklarını söyledi.

KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ SAHİLİ ÖLÜ BALIK DOLU

Gölün sahilden 100 metreye yakın bölümünün kahverengi, ilerisinin ise mavi renkte olduğu görüldü. Gölün tabanındaki hareketlenmelerin sudaki oksijeni azalttığını bunun sonucunda ölümler görüldüğü ifade edilirken sahilde kıyıya vuran balıkların yanı sıra çok miktarda çöp de olduğu dikkat çekti.

Avcılar Kent Konseyi, Küçükçekmece Gölü sahilinde çok sayıda ölü balık ve yengecin vurduğunu, bu durumun daha büyük bir çevre felaketine dönmemesi için ve insan sağlığını tehdit etmemesi için biran önce bertaraf edilmesi gerektiğini bildirdi.